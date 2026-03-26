¿Europa cuenta?

Europa se mira en un espejo que refleja su antigua imagen de árbitro moral mundial, sin asumir que, a grandes rasgos, ya casi no manda, produce cada vez menos y decide internacionalmente poco. Sólo legisla mucho para ella misma, para los socios de la Unión Europea. Mientras, el resto del mundo le hace «caso omiso», es decir, casi nada. Porque, se ha normalizado tanto que cualquiera hable de algún tema, sentando cátedra, que se olvida que no es lo mismo la opinión de un científico, jurista, filósofo o teólogo, que la de uno, una, o llámese ONG, que pasaba por allí. Los dominantes de cualquier época quieren controlar a las personas a través de opiniones poco contrastadas. Los datos que se almacenan en los teléfonos móviles, los ordenadores, y, sobre todo, en las cabezas pueden quedar expuestos si no se es suficientemente precavido. Abundan los palmeros dispuestos a sostener a toda costa las caras mediáticas de las democracias europeas, que ya están bastante liadas en sus propios enredos, «barcos, misiles, drones, aviones y bases, sí, … Pero guerra no». «¿Nos metemos o no nos metemos, quién empezó esto, qué va a durar, se pidió permiso?». Como si las guerras fueran chistes de Gila, pidiendo permisos al enemigo. Aquí no tienen ninguna gracia. Conviene examinar la lista de los programas que más dinero reciben en las televisiones de la UE. Saber de lo que se habla, para que no haya sólo barullo. Es que con el barullo los países desaparecen, diluyendo a las clases medias y bajas. Creando inestabilidades. Son necesarios los consensos, porque ahora mandan las coyunturas y las estrategias. ¿Dónde está la sólida diplomacia para la paz? Crecen las brechas y las polarizaciones en las ciudadanías. Mejoraría, si los elementos de los tableros sociales de los distintos países europeos estuvieran en sus sitios, los intelectuales, la prensa, los funcionarios, los empresarios, los asalariados, los estudiantes, los pensionistas… ¡Cuando eso salta por los aires y se sacan los odios a pasear, el problema es cómo se recogen luego!