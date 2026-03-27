Carta de los lectores
La CIEACOVA o com anar a matar el valencià
Pep Pastor
He rebut una notificació del Servei de Llengües de la Universitat d’Alacant, a la meua consulta per no rebre la convocatòria per assistir com a examinador a les proves de la CIEACOVA (valencià) del pròxim maig. Quina és la meua sorpresa (o més bé no) quan la resposta, breu i concisa, diu: "Quant a la participació en les proves, lamente comunicar-te que se'ns ha traslladat la instrucció de no col·laborar més amb tu". Caldrà fer una contextualització prèvia. He participat en totes les convocatòries des de la seua creació i, en certa manera, vaig ajudar a la seua posada en marxa a la UA, ara fa 10 anys, donat que treballava com a becari de l’esmentat Servei de Llengües de la UA. Amb el pas dels anys, s’ha anat modificant i millorant la prova, pel que fa a les preguntes i pel que fa a l’avaluació. Se’ns envien enquestes perquè diguem aspectes a millorar, i el personal del Servei de Llengües, que ha anat ampliant-se, ha sigut sempre molt proactiu i molt receptiu a aquelles coses que notem les persones examinadores que s’han de millorar. Ara bé, quan es tracta de dir-los que el sistema no funciona... T’arriba el veto. Sí, ho dic ben clar, el veto. Després de la convocatòria de gener, me’n vaig tornar a anar un poc trist i decebut, i després de veure les notes de l’oral, també enutjat. No és possible que gent valencianoparlant, que té una bona parla de valencià en el dia a dia i que s’ha preparat, no siga capaç de traure’s el nivell a què aspiraven. Sé d’un cas concret que sense estudiar, l’any passat va traure un 25 de 35 (el que vindria a ser un 7) i en esta última de gener va i suspén, havent-se preparat bona cosa. Un altre cas que per a un nivell més baix i fàcil i, havent-se preparat també, veu que suspén la prova. Vaig traslladar el meu malestar per correu electrònic i també la publicació a les meues xarxes socials personals. Em demanaren que ho escrivira en un document. Com que he tingut unes setmanes molt atabalades en l'àmbit personal i laboral, no ho he pogut fer. En veure que passaven els dies que envien el formulari per apuntar-se a la nova convocatòria i no l’he rebuda, he fet la consulta, i per això rep la resposta que cite al principi de l’article. La percepció del carrer és la que remarque al títol, que la CIEACOVA és molt difícil perquè les persones examinadores, en la prova oral van "a matar". I jo en puc parlar d’això, perquè com he dit abans, he participat en totes les convocatòries i he fet parella d’examinadors amb moltes persones. Es veu amb les mirades, amb la manera d’actuar. Òbviament, no ho han fet tots els examinadors, ni de bon tros, però jo sí que ho he notat algunes vegades. La persona que s’examina, quan arriba a la 3a o 4a frase, amb els nervis, se li pot haver escapat alguna errada però a poc a poc es reposa, guanya confiança i remunta. Doncs bé, en eixa 3a frase ja veus la cara d’alguna persona examinadora "esta persona ja no aprova", encara que la resta de la prova la faça mitjanament bé. I clar, si tu reps eixes "mirades" i eixa posició de l’examinador de "faces el que faces suspendràs" t’afones i encara ho fas pitjor. I a les instruccions dels examinadors ho diu ben clar, que tinguem actitud neutral i acompanyem i tranquil·litzem els examinands en la prova. I ho dic perquè ho he vist amb els meus ulls. La rúbrica va sobre 35 punts, amb diversos ítems a valorar. En les jornades de formació s’ha parlat moltes vegades sobre este punt. La rúbrica està feta per avaluar els examinands i en molts casos els afavoreix. Per tant, per què tants suspensos? És perquè directament les persones examinadores ja tenen clar que suspenen i els posen notes baixíssimes? Una vegada ho anotes tot i poses les puntuacions, pot passar que es queden en 16 o 17 punts de 35, a 1 o 2 punts de l’aprovat justet. Jo ho veig així: en eixos casos, més val posar l’aprovat amb el 18 i que se la juguen a l’escrit, ja que en el còm
put global de la prova has de traure, almenys, un 6 (60 punts). Aleshores, si aproven justet l’oral, necessiten molt bona nota a l’escrit. Que vagen i se la juguen, però... per 1 punt "de merda" (i perdoneu per l’expressió)? I deixes en l’estacada a la persona, que igual ha trobat l’ànim per aprendre i millorar el valencià, és el pitjor favor que li podem fer. Per no dir de la gent que necessita el nivell de valencià per optar a places de treball (sanitaris, docència...). Si els fem eixa "passada" quina percepció tindran del valencià? Odiar-lo i no voler-lo usar. I amb "la que cau" amb la llengua al nostre estimat País Valencià amb el govern tan antivalencià que tenim (i tan anti tot)... No serà millor potenciar bé la llengua des del rovell de l’ou del coneixement? Ans al contrari, sembla que perpetuen este model d’anar "a matar" i qui defensa el valencià i una avaluació objectiva és vetat, com m’ha passat a mi i també a altres persones. Doncs bé, jo continuaré defensant el valencià dia a dia, amb les meues accions, a la meua faena docent a l’institut. El que no faré mai més és recomanar ningú que vaja a la CIEACOVA mentre continuen així, i molt menys a la de la Universitat d’Alacant, que ens veta als que alertem d’estes coses que van en detriment nostre i, el que és més important, en detriment del valencià, que és un dels nostres béns més preuats i hem de valorar i fomentar el seu ús. Recordeu la màxima que sempre diem als aprenents: el pitjor valencià és el que no es parla. Preneu nota, senyories de la UA i, per extensió, el ple de la CIEACOVA.
Pep Pastor, filòleg català per la Universitat d’Alacant i professor d’institut de llengua i literatura valenciana.
