Incidente en la cuesta de la Fábrica de Tabacos

El miércoles 11 de marzo, sobre las 20:30 horas, subía desde el centro a mi domicilio en la calle Doctor Sapena de Alicante por la cuesta de la Fábrica, por la acera de enfrente, de la Tabacalera, acompañado por dos amigos. Al cruzar la intersección con la calle Manuel de Olalde, y volver a subir a la acera, tropecé con uno de los soportes de hormigón de las vallas metálicas que rodean una obra allí existente y que sobresalen todos ellos más de 30 centímetros por fuera de la misma, en una zona sin prácticamente iluminación, ocasionándome una herida sangrante.

Tras acudir al Hospital de San Juan me detallan el motivo de la atención como caída accidental con heridas en frente, nariz y zona occipital y me diagnosticaron TCE + herida; todo ello con su correspondiente tratamiento y recomendaciones. Me realizan una sutura con nueve puntos y una grapa y la limpieza de las heridas. Las gafas que llevaba, lógicamente, quedaron inservibles.

El viernes, tras cumplir la recomendación de reposo de 24 horas acompañado y vigilado, me personé en el lugar de los hechos para verificar el estado del mismo y, tras hablar con el personal que se encontraba trabajando me indicaron que debía hablar con la policía, si no lo había hecho ya, para detallar lo ocurrido, dado que no podía acreditar que la caída se había producido allí.

El citado viernes 13, a las 12:10 horas contacté con el teléfono de la Policía Local de Alicante (965107200) para informar de lo sucedido y pedir que revisaran la situación detallada, manifestándome que si quería tener acceso al expediente lo debía solicitar por escrito al registro del Ayuntamiento.

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He pasado por la zona y la situación de la valla, una semana después, no ha variado en absoluto, lo que no sé si es legal, pero, en mi opinión, es totalmente inseguro y muy peligroso.