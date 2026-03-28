Ya ni es el caballo alado de la mitología ni el camión de los años franquistas. Este Pegasus es del espionaje, chivato de lo decente y, sobre todo, de los indecentes. Un pederasta, la red de Jeffrey Epstein, con poderosos, ricos y famosos que revelan los nuevos archivos, exmiembro del Mossad sionista. Durante años, Jeffrey Epstein fue visto como un simple financiero. Era un hombre bien conectado, amigo de ricos y famosos, con contactos en las más altas esferas de la élite mundial.

Pero detrás de esa fachada operaba un sistema cuidadosamente diseñado para captar, manipular y explotar a más de mil mujeres y niñas durante dos décadas. La lista de personas vinculadas a él ha vuelto a crecer. Los nuevos nombres han salido a la luz, luego de que el gobierno de Estados Unidos publicara millones de archivos de su investigación sobre la trama de abusos sexuales. Señores poderosos, amos del mundo empresarial, de la política, la iglesia y otros estamentos implicados: ¿son capaces ustedes de montar la tercera Guerra Mundial como cortina de humo para tapar sus criminales malezas, por eso van al Trump, tan?