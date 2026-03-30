Miscelánea

Su majestad el Rey Felipe VI, para tranquilizar la Cumbre Iberoamericana, dice que hubo abusos en la conquista de México, durante el descubrimiento por los españoles del Nuevo Mundo, y le invitan al Mundial de Fútbol, pero como gran diplomático que es, no dijo que la historia explica, e historiadores mejicanos le han corregido a la presidenta de México, que los incas y aztecas, en sus sacrificios a sus dioses paganos, les hacían ofrendas, arrancando en vivo el corazón a sus víctimas y degollando a las mujeres. La comunista Sheinbaum, que ya fue advertida por el presidente Trump de que actuaría contra México si la droga del fentanilo volvía a pasar la frontera de EE UU, dicha presidenta creo que debería pedir disculpas a España, y tener orgullo por tener un idioma universal y haber recibido en aquel entonces una evangelización cristiana y un respetuoso mestizaje. Aunque más tarde, siglos después, en la revolución mejicana, Madero, Zapata, Pancho Villa, etcétera, y la que describió en su obra nuestro insigne literato universal Vicente Blasco Ibáñez, dijeron aquellos sucesivos Gobiernos que era «una revolución atea». El presidente Trump le dice a sus socios de la OTAN, que le apoyen para desbloquear el Estrecho de Ormuz, pero sus socios no tan fiables le dicen que no es su guerra, pero parece ser preventiva en tanto en cuanto Irán ya ha anunciado su posible invasión de Europa, de momento con sus células terroristas durmientes. También este régimen terrorista dice que lanzará misiles contra California(EE UU). Si sucediese, los socios de la OTAN, con respecto a su articulado fundacional, tendrían obligación de intervenir, por ser atacado uno de sus miembros. Y si no fuese así, la OTAN desaparecería, y también la ONU, por los mediocres resultados en sus reuniones. Irán empezó la guerra del petróleo, cerrando el estrecho de Ormuz y bombardeando petroleros, y actualmente Israel ha acabado bombardeando refinerías y otras instalaciones energéticas de petróleo y gas, e Irán ha respondido con lo mismo a otros países del Golfo Pérsico. Dijeron algunos países de Europa que se reservaban el derecho a intervenir si sus patrimonios eran atacados, pero no ha sido así. Creo que nadie podía creer que un país musulmán, que se enmascaraba en la pobreza, pudiese tener un arsenal tan aniquilador, incluso con bombas de racimo, prohibidas por la Convención de Ginebra.