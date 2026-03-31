¿El fútbol femenino genera menos… o se invierte menos en él?

Todos sabemos que existe una brecha salarial en el deporte y en el fútbol esa desigualdad es especialmente evidente. A menudo se argumenta que las mujeres ganan menos porque generan menos ingresos, pero los datos del Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, muestran otra realidad: los hombres ganan de media 190.000 € y las mujeres apenas 22.500 €. Esta diferencia se explica por la menor inversión, la escasa promoción y la peor infraestructura destinada al fútbol femenino, probablemente porque se piensa que no generará beneficios, ya que la mayoría del público prefiere ver fútbol masculino.

Los medios de comunicación tienen un papel fundamental para cambiar esta situación. Dar visibilidad a las jugadoras, informar sobre los obstáculos que enfrentan y destacar sus logros puede motivar a que se incremente la inversión y, con ello, reducir y eventualmente eliminar esta brecha salarial. Es hora de que la sociedad reconozca el valor de las deportistas y apoye la igualdad en el fútbol.