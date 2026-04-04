Cartas de los lectores
Elodia i Laia, en nom de Pere Miquel Campos.
Laia Campos Sala
Este escrit d'agraïment va dirigit a tot el personal de la Sanitat Pública que ha cuidat i curat durant més de 20 anys mon pare, Pere Miquel, així com també a ma mare i a mi, que l'hem acompanyat en este procés.
El càncer ha conviscut amb la nostra família durant molts anys i, a pesar de ser un company de vida que ningú voldria al seu costat, la professionalitat i la humanitat de tot el personal sanitari que hem conegut al llarg de tot este procés, han fet que la vida de mon pare haja sigut plena, de qualitat i digna fins a l'últim moment.
No podem recordar el nom de tot el personal que ens ha cuidat, però volem agrair especialment al doctor Bartomeu Massuti i tot el seu equip d'Oncologia, per la seua humanitat i implicació durant tots estos anys. Pel tracte professional i humà que ens han transmés des del primer moment. Així com també a la doctora Manuela Fernández, el doctor Rafael López-Bas i la resta de professional de la UHD de l'Hospital de Sant Joan d'Alacant que ens han dut de la mà en l'última etapa de la vida de Pere Miquel.
Per tot el que hem viscut en primera persona durant tants anys, no podem sinó posar en valor la Sanitat Pública, així com la investigació que salva vides. Ara que pareix que es posa en dubte la importància de serveis com estos que es mantenen gràcies als impostos, cal reivindicar que la vida ens va en això, que els governants han de ser valents, han d'apostar per una bona gestió dels impostos i blindar-la, perquè és un dret de tots i totes, sense importar ni qui som ni d'on venim.
