Perros peligrosos sueltos en la zona de la Rambla de La Melva

Me dirijo a ustedes como vecina y afectada para denunciar públicamente un hecho grave ocurrido el pasado 29 de marzo de 2026 en la zona de la Rambla de La Melva (Elda). Ese día, al regresar de una ruta de senderismo por la zona de Camara, fui atacada por un perro que salió de una vivienda sin vallar. Me encontraba sola y, aunque logré escapar, sufrí múltiples lesiones, especialmente en el tobillo izquierdo, donde fue necesario aplicar numerosos puntos de sutura.

Se trata de una zona de paso muy frecuentada por senderistas y vecinos, de carácter público y municipal. La existencia de perros sueltos en estas condiciones supone un riesgo evidente para la seguridad de cualquier persona que transite por allí.

Según he podido saber, no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo en la zona. Por ello, considero urgente que se adopten medidas por parte de las autoridades municipales. De no hacerlo, la próxima vez podría ocurrir algo mucho más grave, incluso una auténtica desgracia.

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La policía fue avisada el mismo día de los hechos y, en cuanto mi estado de salud me lo permita, presentaré la correspondiente denuncia. Hago pública esta situación con la esperanza de que se le dé la importancia que merece y se actúe para evitar futuros ataques.