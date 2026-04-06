El tiempo atmosférico ha sido estupendo y hemos tenido una semana santa completa. Algo de frío y aire, pero completa en todos los sentidos, religioso, social y político. Han salido todas las hermandades y cofradías a hacer sus estaciones de penitencia. Y las calles han estado a tope de personas disfrutando del espectáculo barroco de los cortejos procesionales y sus testimonios cristianos pasionistas y de resurrección. Han dado muestras de la devoción popular. Y quienes han preferido, o podido, otras maneras de vivir estos días han tenido variadas opciones a la mano, los viajes, la playa, la montaña, con llenos casi totales. Fórmulas mixtas, salir y entrar. O más caseras, pegados a la televisión. Y, siempre, leyendo la prensa, que ha dado las claves de todo lo que ha ido aconteciendo, entre otras, de las guerras, sobre todo la de oriente; y los tiras y aflojas políticos, aquí y afuera. Así que, a la semana grande por antonomasia le sigue una gran pascua florida. Que, con un nombre tan bonito, primaveral y floreado, designa alegría y esperanza. La pascua florida es una bellísima expresión y, además, españolísima, como recoge el diccionario de la Real Academia. Sobrepasando en cincuenta días el domingo de resurrección. Cuando las calles huelen a azahar, geranios, jazmines y galanes de noche. Y suben las temperaturas con la cita electoral andaluza, las tensiones del gobierno con los EE UU, las previsiones judiciales que tambalean a los gobernantes nacionales y sus partidos afines. La otra mecánica, de fondo, opera entre los jóvenes, porque su descontento y la rebeldía de los cánticos se manifiestan frente a un futuro en el que adivinan, entre otras muchas cosas, el declive de vivir peor que sus padres. En fin, desde la perspectiva de los días de la pascua florida, ha quedado probado y de forma pública el poder de convocatoria de las cofradías, no solo durante la cuaresma, la semana santa y el ancho año cofrade. Todo el mundo toma nota. Menos los más acérrimos. ¡Así que, paz y feliz Pascua Florida!