Opinión | Cartas de los lectores
Roberto Ernesto Bachmann
Transporte público
El 1 de enero de 2026 la empresa Avanza de Benidorm cambió el recorrido de la línea 10 entre Benidorm, Alfaz del Pi, Albir y Altea después de más de 25 años del mismo desdoblándolo en la línea 10 Benidorm-Albir-Altea y la línea 50 Benidorm-Albir-Alfaz del Pi, terminando esta última en el centro de Alfaz del Pi.
El resultado es que de esa forma cientos de usuarios que antes subían en la estacion de Alfaz del Pi y la gasolinera BP se quedaron de a pié, como son los vecinos de Almafra, Jardín de Alfaz, Casas Blancas, El Romeral y Arabí. Además, con el recorrido actual se da la circunstancia de que las dos líneas en el mismo horario y recorrido hacen Benidorm-Albir. Además, el tiempo de recorrido desde Alfaz del Pi hacia Benidorm, y viceversa, es actualmente el doble. Hubiese sido más inteligente hacer el recorrido de la actual línea 50 Benidorm-Alfaz del Pi-Albir.
Ya se presentaron más de 100 firmas para corregir este sinsentido en la empresa Avanza y en el Ayuntamiento. Avanza dice que es un problema de conselleria. Esperamos que alguien de ahí por lo menos tenga el coraje de explicarlo o corregirlo. En nombre de los usuarios afectados.
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