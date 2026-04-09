Cartas de los lectores
"El que espera desespera"
José Pérez Iborra
En el artículo "Soledad no deseada", escrito por Alejandro J. Fuentes publicado por INFORMACIÓN, quedan patentes las injusticias cometidas con más de treinta ancianos, sin que -más de seis meses después del cierre del Servicio de Estancias Diurnas- hayan recibido respuesta real, y, por tanto, vistas rotas sus esperanzas, y empeorada la salud debido a la desatención a enfermos que necesitan una continuidad para subsistir.
Se me encoge el corazón tras conocer los casos de estas personas mayores, la mayoría viviendo en soledad y con enfermedades graves, que ven mermada su salud, pudiendo, incluso, peligrar su existencia en este mundo. Es más que lamentable que haya tan solo un euro de presupuesto reservado a reparar este cierre del Centro de Día de la Plaza de América.
Más de seis meses es mucho tiempo y, si pasan más días, puede que sea demasiado tarde. Hagan algo ya con estas personas que han sacado adelante a sus familias, pagado sus impuestos y encima han sido abandonadas a merced de una espera que desespera. Hagan algo ya, la soledad y las ayudas económicas ridículas no hacen más que mermar la salud de nuestros mayores y menguar sus expectativas de jubilación. Insisto, uniéndome a miles de voces alicantinas que no paran de manifestarse, hagan algo ya. ¿A qué están esperando?
Suscríbete para seguir leyendo
- Una promotora proyecta un hotel y apartamentos turísticos de diez alturas en la avenida de los Europeos de Torrevieja
- Apunta la fecha: Estos son los cinco nuevos restaurantes de «Menjars de la Terra» en las Marinas
- Sanidad saca del plan de choque al hospital Medimar de Alicante a raíz de la muerte de una paciente por una operación de cadera
- Valle-Inclán, escritor: “Las cosas no son como las vemos, sino como las recordamos”
- Hallan a una mujer fallecida hace más de una semana en el baño de su vivienda en Torrevieja
- Así creció el patrimonio de Rocío Gómez durante su paso por el Ayuntamiento de Alicante
- Patrimonio eliminó la responsabilidad del Ayuntamiento en su informe oficial sobre el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante
- Los bomberos dan por estabilizado el incendio en las faldas del Maigmó