"El que espera desespera"

En el artículo "Soledad no deseada", escrito por Alejandro J. Fuentes publicado por INFORMACIÓN, quedan patentes las injusticias cometidas con más de treinta ancianos, sin que -más de seis meses después del cierre del Servicio de Estancias Diurnas- hayan recibido respuesta real, y, por tanto, vistas rotas sus esperanzas, y empeorada la salud debido a la desatención a enfermos que necesitan una continuidad para subsistir.

Se me encoge el corazón tras conocer los casos de estas personas mayores, la mayoría viviendo en soledad y con enfermedades graves, que ven mermada su salud, pudiendo, incluso, peligrar su existencia en este mundo. Es más que lamentable que haya tan solo un euro de presupuesto reservado a reparar este cierre del Centro de Día de la Plaza de América.

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Más de seis meses es mucho tiempo y, si pasan más días, puede que sea demasiado tarde. Hagan algo ya con estas personas que han sacado adelante a sus familias, pagado sus impuestos y encima han sido abandonadas a merced de una espera que desespera. Hagan algo ya, la soledad y las ayudas económicas ridículas no hacen más que mermar la salud de nuestros mayores y menguar sus expectativas de jubilación. Insisto, uniéndome a miles de voces alicantinas que no paran de manifestarse, hagan algo ya. ¿A qué están esperando?