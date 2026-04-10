He oído muchas veces pronunciar la palabra “cobarde” al señor Abascal. Él, en cambio, es un patriota valiente, con esa camisa desabrochada, ese aire de legionario y esa pulserita rojigualda en la muñeca. Por cierto, hablando de banderas, creo que no juró la bandera cuando le llegó la edad, como hacíamos todos los jóvenes en aquella época, al finalizar el servicio militar. Y no veo que el señor Abascal padezca de ningún defecto físico que le impidiera en su día realizar tal servicio. Bueno, él sabrá el porqué.

El señor Trump, hace unos días, llamó “cobardes” a todos los líderes de los países que se han negado a enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz para meterse de lleno en esta guerra absurda y estúpida. Él también es un patriota valiente, aunque en su juventud, hizo trampas con informes médicos falsos para librarse de ir a Vietnam. Otro que no quiso hacer la mili que le tocaba. Hoy, resulta que es el más valiente de los patriotas y ordena bombardeos entre hoyo y hoyo, desde su campo de golf de “mar a lago”, causando devastación, muerte y destrucción a miles de kilómetros de distancia. Esta es su valiente manera de pacificar el mundo.

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Valientes patriotas, valientes cobardes. Dios nos libre de ellos.