La falta de humanidad, está destrozando el planeta

Todos asistimos atónitos a diario, cuando al ver las noticias tan horrorosas que nos muestra la TV, nos cuentan los miles de bombardeos que destrozan ciudades, matan a miles de personas y gastan billones de dólares en armamento para imponer la ley del más fuerte, sin respetar los acuerdos de la ONU, los derechos humanos, ni tan siquiera respetan el alto al fuego, todo vale con tal de dominar y eliminar a los pueblos y a sus habitantes, para hacerse con el maldito petróleo de Irán. La historia se repite, lo mismo que ocurrió en 2003 con la guerra de Irak, con la excusa de buscar armas de destrucción masiva, que luego se vio que no existían. Ahora EE UU, embaucado por Israel, invade Irán con la misma o parecida excusa, una guerra ilegal en la que Trump pretendía que Europa se sumara a la ilegalidad, y finalmente Europa le ha dado la espalda, no puede ser complice de una ilegalidad contra personas inocentes.

Escuchaba al Dr. Manuel Sans Segarra hablar del encuentro que tuvo con el Papa Francisco, dos meses antes de su muerte, y hablaban de la falta de humanidad entre los mandatarios de los países que pretenden dominar el planeta por la fuerza, de la falta de principios del ser humano, de cómo presumen con sus riquezas y posesiones entre sus amigos y familiares, y cómo desprecian a los que no son famosos y ricos como ellos. El papa Francisco le decía al Dr. Manuel Sans Segarra, “no se dan cuenta que el mayor tesoro lo posee cada hombre en su interior”. Todos venimos sin nada y nos vamos sin nada, y quien no es capaz de auxiliar a su prójimo con amor, con respeto y compasión, no merece vivir con dignidad. El papa Francisco le dijo : “¿Por qué vd, llena teatros de tres mil y cinco mil personas y, sin embargo, la Iglesia está vacía?”, y el Dr. Sans Segarra le contesta: “Porqué yo hablo desde la ciencia y neurociencia, que está demostrado, y la Iglesia hace cien años que no se ha renovado”. Maravilloso mensajero de la paz, del amor y respeto al ser humano.