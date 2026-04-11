Cartas de los lectores
El no a la guerra de Pedro Sánchez
José Pérez Iborra
"Que sí; que no; que caiga un chaparrón, que rompa los cristales de la estación; y los míos no, que son de cartón". Esta cantinela de niños es la que utiliza el presidente del Gobierno en su "no a la guerra", y en demás asuntos truculentos bien conocidos por la sociedad española. Desde que empezó la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, se mantuvo en un no rotundo (parecía ser). Con la apertura del Estrecho de Ormuz (y no decidiendo en solitario), que Sánchez ha pactado con otros países, entra en mayor o menor medida en la acción bélica. Desde mi punto de vista, el hecho de que pase el petróleo a nuestro territorio supone, de alguna forma, un posicionamiento en la guerra, pues echar combustible a nuestros vehículos supondría una bajada en el precio de la gasolina, y, por tanto, Sánchez se pondría en contra de Irán y cerca de Trump. El "no a la guerra " de Pedro Sánchez titubea entre mares, y su postura inicial quedaría entre brumas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sanidad retira una crema solar SPF 50 por contener una sustancia prohibida
- Las obras en la Estación Central de Alicante llegan a su momento más crítico
- Una empresa pierde 7.000 euros de fianza por dejar paralizadas unas obras de jardineras en Elche
- ¿Trasladar la fábrica de aluminio de Alicante? No tienen ni idea de lo que dicen, nos abocarían al cierre
- El Ayuntamiento anuncia más espacio para las fiestas en el futuro Plan General de Alicante
- Un fallo en el sistema de semáforos del TRAM causa un monumental atasco en la Vía Parque de Alicante
- La ruta de senderismo entre cascadas y bosques que esconde uno de los rincones más bonitos de Alicante
- La Casa de Lo Reche junto a la laguna de Torrevieja en Los Montesinos ya es historia ante la pasividad del Ayuntamiento y la Generalitat