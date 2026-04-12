Más de 200 médicos especialistas y estudiosos de la psiquiatría de diferentes países, han enviado una misiva conjunta dirigida a las instituciones y funcionarios estadounidenses. En ella advierten de la grave enfermedad que padece su presidente: “narcisismo patológico maligno”.

En esta carta instan a su inmediata medicación, pues esta grave enfermedad no se cura con simples sesiones terapéuticas de psicología. El narcisismo maligno, según he podido leer, no está reconocido en la lista de enfermedades, sin embargo, hay cientos de estudios sobre la misma. En un estudio publicado se desescribía así: “Las personas narcisistas suelen colocarse a ellas mismas como lo más importante, además de que se caracterizan por tener una gran falta de empatía hacia los demás y por usar la manipulación para conseguir lo que quieren”.

“De acuerdo con VeryWell Health, los narcisistas malignos experimentan las mismas cualidades de los narcisistas, como el egocentrismo, la falta de empatía y la necesidad de ser admirados, pero también pueden experimentar paranoia y comportamientos abusivos y agresivos, sin sentir culpa. Es el tipo más severo de narcisismo debido a que combina elementos del desorden de personalidad antisocial, y porque incluso llegan a sacrificar el bienestar de los demás para conseguir lo que quieren”.

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En mi opinión, encaja perfectamente con el presidente de EE. UU. Donald J. Trump. Y aquí hay que acentuar o poner de relieve la posición que ocupa. Es el máximo mandatario de la nación más poderosa del mundo. Para echarse a temblar.