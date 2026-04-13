La temeridad gobierna el mundo

Asistimos con indignación a la deriva de la política internacional en Oriente Próximo, donde el sonido de las bombas compite con declaraciones irresponsables en boca de líderes mundiales, que solo parecen marcar el rumbo de decisiones que afectan a millones de personas. Lo dicho por Manuel Rico: «Estamos en manos de un genocida sádico que se llama Netanyahu y un desequilibrado mental como Trump», no es exagerado; es el reflejo de una preocupación extendida. Quienes ostentan el poder militar más devastador del planeta actúan guiados por impulsos, cálculos electorales o visiones mesiánicas, el mundo entero es rehén de su inestabilidad. Resulta inquietante normalizar la amenaza de «hacer desaparecer» a un país como si se tratara de una estrategia legítima.

El desprecio hacia la vida humana, es alarmante. Sugerir que una población civil aceptase ser bombardeada en nombre de una liberación no solo es una falacia grotesca, sino deshumanización. Este tipo de discursos contribuyen a erosionar los límites éticos que deberían regir cualquier acción internacional. Nos encontramos, ante una política de ultimátums anunciados con contundencia, para modificarse con ligereza, generando incertidumbre. Todo señales de improvisación. La historia nos enseña que los conflictos bajo decisiones precipitadas rara vez terminan bien.

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La comunidad internacional no puede limitarse a observar. La tibieza equivale a una forma de complicidad. Es urgente recuperar una diplomacia racional, el respeto al derecho internacional y, la protección de la vida humana. Cuando el mundo está en manos de líderes que trivializan la guerra, la ciudadanía tiene la obligación de alzar la voz. No aceptemos que la barbarie se convierta en norma.