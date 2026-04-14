Crear antipatías

Lo que dice y hace el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, crea antipatía hacia este Gran País. Una consecuencia muy negativa, de la que sus habitantes que no le apoyan, no tienen la culpa. Los americanos como les gusta a ellos llamarse, siempre han sido un ejemplo de democracia, libertad, respeto total a la libertad de expresión, y a las personas que no habiendo nacido allí, han trabajado para su progreso. Cosas que en estos momentos están en duda. Además de llenársele la boca diciendo, que son los primeros en el mundo, en adelantos técnicos e informáticos. Y los más ricos y poderosos.

Un amigo simpatizante de sus cosas, me dijo hace unos días, que ya no le gustaba ver películas de guerra, donde los "valientes" soldados americanos, mataban enemigos. O aquellas llenas de un sentimentalismo algo cursi, de su típica forma de ser. También oír esas expresiones cargadas de un complejo de superioridad, de que todo lo suyo es lo mejor.

El Señor Donald Trump una persona muy narcisista por cierto, está creando ese rechazo con sus ridículas, extravagantes, y a veces groseras declaraciones. E implanta en las calles, una cruel violencia de estado y militar, entre proclamas patrióticas, algo propio de dictaduras, contra personas que no son angloamericanos, no hablan inglés, pero son buenas personas y honradas la gran mayoría.

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Cuando dejara de decir mamarrachadas este "buen hombre".