¿España es un país racista?

Conflictos sociales ha habido siempre, en todas las culturas, familias, comunidades, desde que existimos. Podemos reducirlos, minimizarlos, pero no eliminarlos. No todos somos igual de ricos, guapos, inteligentes. Negar esto es vivir en el mundo de los Teletubbies. Y el racismo no deja de ser un conflicto social. Actualmente, nos fijamos mucho en los insultos racistas, y olvidamos los demás. Pretendemos castigar "mono de m...", y dejar impune "hdp". Ah, pero, si a un negro le llamo hdp, ¿eso es racismo?. Y si califico así a Ortega-Smith, o a Otegui... ¿ahí ya no pasa nada? Sobreexageramos en unos temas, creando un problemón, en vez de hacer lo que me decía mi abuela (que te entre por un oído y te salga por el otro) y en otros temas más serios...los dejamos pasar.

Sin embargo, a la peña le encanta colgarse medallas de que se movilizan muy fuerte contra el racismo, y son los mismos que te dicen que no puedes ser amigo de un votante de Vox (o que, si eres merengue, no puedes confraternizar con un culé)...que es como decirte que no puedes ser amigo de una persona con la piel negra. Si eres capaz de juzgar a una persona por un sólo parámetro, es cuando generas el odio. Pepito es inferior porque es principalmente...(podemita, colchonero, musulmán, subnormal, calvo, gordo, gay), y todo lo que viene después es irrelevante. Y cómo le ves como a un rival, al que tienes que odiar a muerte, le insultarás con lo que crees que le molestará. Y es el mismo que, como leí a la mallorquina María Lladó Pol, gana "el oro olímpico de la grosería"...y luego te cuenta que hay que respetar al extranjero y luchar contra el racismo. Ese doble discurso me mola entre poco y nada. "No al racismo, pero como votes al PP...te fulmino, maldito hdlgp". O mejor aún: "los jugadores negros de mi equipo son dioses, pero los del equipo rival...son unos monos". Ana Pardo de Vera fue acusada de llamar "gorila" a Bertrand Ndongo, al que calificó de "tonto, negro y fascista" mientras le tiraba el micrófono al suelo. ¿Si lo hacen con el camerunés es racismo, pero con Vito Quiles no?

¿España es un país racista? Si repasamos nuestra historia, veremos que los ingleses y franceses se separaban de los locales, creando ciudades aparte. Los españoles, en cambio, creamos universidades dónde cualquiera era admitido. Hubo mestizaje, leyes que protegían a los indígenas, y la evangelización promovía la integración cultural. Aunque también hubiera desigualdades y abusos significativos, fueron bastante menos que en colonias francesas o inglesas.

Analicemos los detenidos en Barcelona en 2024. El 91% por hurto, el 83,52% por robos con violencia, el 74% por drogas y agresiones sexuales y el 87,5% de intentos de okupación fueron cometidos por extranjeros, según datos facilitados por los Mossos d’ Esquadra. ¿Pensáis que alguien votaría a Vox si el 90% de los detenidos fueran españoles? Si tu hija volviese de noche a casa tranquilamente, y tu abuela pudiera ir al cajero con total seguridad, ni el Tato les votaría, ya que su único discurso se basaría en ofrecer soluciones a problemas que, idealmente, no existirían. Dudo que España sea un país racista, simplemente, algunos quieren seguridad en las calles, y una inmigración controlada, permitiendo únicamente entrar a extranjeros con contrato laboral. El mismo que monta un pollo si ponen un centro de MENAS en su barrio….te tilda de turbopantanofascista si piensas así. ¿Los datos son xenófobos y fascistas, o dato mata a relato?

El Ministerio de Igualdad, que gastó en febrero 1.641.636,22 millones en publicidad, acaba de sacar un anuncio, facilitándonos un teléfono gratuito contra el racismo. Lamento decirlo, pero da un poco de grima, con unos actores bastante lamentables. Escenas muy forzadas en el fútbol, en el metro, alquilando un piso, con unos personajes negativos que parecen sacados de El Resplandor a los que únicamente les falta un pin de Fuerza Nueva. Casi prefiero escuchar a Irene Montero...al menos con ella me reía. En el metro no ves escenas racistas...pero es probable que te roben. Al alquilar un piso no hay xenofobia...sino que quieres asegurarte de que van a pagarte, y buscas un inquilino con nómina. Si la ley funcionase, y pudieras lanzar al inquilino moroso en 2 meses, aumentaría la oferta de viviendas y bajaría su precio.

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Acabaré con Hansi Flick, el entrenador del Barça: "debemos transmitir valores de integración e inclusión. No hay lugar para el racismo, ni en el fútbol, ni en la vida. Debemos ir todos juntos y respetarnos, independientemente del color, religión o el origen". Y es que, como ya os conté en otro artículo, Hansi no es sólo un jefe, es también un líder.