Arrasar una civilización

En uno de sus vaivenes bravucones, el presidente Trump, hace unos días, con esa verborrea que le permite su escaso vocabulario, amenazó con arrasar toda una civilización. Es inevitable una sonrisa al constatar el nivel de ignorancia de este personaje caricaturesco, y, por otro lado, también es inevitable un cierto pavor ante semejante amenaza. Parece que la amenaza fue desactivada a tiempo, y, por esta vez, la vida de esa civilización ha sido perdonada por este emperador de feria.

Casi 40 siglos antes de que se redactara la constitución de los EEUU, se redactó y se escribió, con escritura cuneiforme y en piedra basáltica, el código de Hammurabi. Ese hecho tuvo lugar en la antigua Mesopotamia, en el mismo suelo donde hoy se asienta Irán. Esa fue la constitución de la civilización que, tras 40 siglos de historia, Trump estaba dispuesto a aniquilar.

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Pasarán otros 40 siglos, y cuando de los portaaviones Ford y Lincoln no quede ni tan siquiera un rastro de oxido, cuando la constitución de los EEUU se haya desecho y no quede ni polvo, cuando del presidente más estúpido de la historia no quede ni tan siquiera un hueso, cuando la historia le haya relegado al más absoluto de los olvidos, el código de Hammurabi seguirá ahí, como muestra de la luz que iluminó el inicio de una civilización, que inició su andadura en Mesopotamia y en Egipto, que alcanzó Grecia y Roma, y que más tarde llegó desde Europa hasta America. La civilización humana.