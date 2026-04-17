Negociaciones, el Papa León XIV pide constantes oraciones por la paz

En un momento gris se consiguen extraordinarios logros. Se ha ido a la órbita de la Luna. Que se haya logrado precisamente ahora, recuerda al mundo que la paz de la Tierra se comienza a ganar en el espacio. El occidente libre no está de vuelta de nada. Hay que negociar. Más polarización internacional sería una mala vía. La felicidad y la prosperidad son sólo fruto de la paz. Si no todo estará cada vez más liado. Tendrán que ocurrir movimientos desde dentro de Irán, ayudados desde fuera. Las guerras se ganan o se pierden. Por medios militares o con negociaciones diplomáticas. Las mediaciones son bienvenidas. Y los desaires que hacen los críticos, sobran. Propiciar una tregua, sólida y larga, da forma a las negociaciones y a los puntos de acuerdo que lleven a una paz duradera. Es lo mejor para las causas de las mujeres y de los jóvenes, que han protestado contra su régimen y sufrido las duras represiones del régimen iraní. Hay muchos ojos cerrados a estas realidades. Hacen falta personas con los resortes precisos para defender la libertad y llegar a la paz. ¡Como el Papa León XIV, que valientemente no cesa de proclamar el Evangelio y de invitar a orar por la paz, sea desde Roma, desde su viaje por África en la antigua Hipona de San Agustín en Argelia o pensando en su próxima venida a España!