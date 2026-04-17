Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comisión Les NausIncendio TorreviejaTiburón MaldivasCondena SanidadBIC Santa FazMuerte embarazada bebé atragantamientoApp GVA+ Salut
instagramlinkedin

Carta de los lectores

Negociaciones, el Papa León XIV pide constantes oraciones por la paz

El papa León XIV en el papamóvil tras celebrar la misa de Pascua en la Basílica de San Pedro en el Vaticano en diciembre de 2025.

El papa León XIV en el papamóvil tras celebrar la misa de Pascua en la Basílica de San Pedro en el Vaticano en diciembre de 2025. / FABIO FRUSTACI / EFE

Antonio Alaminos López

Antonio Alaminos López

En un momento gris se consiguen extraordinarios logros. Se ha ido a la órbita de la Luna. Que se haya logrado precisamente ahora, recuerda al mundo que la paz de la Tierra se comienza a ganar en el espacio. El occidente libre no está de vuelta de nada. Hay que negociar. Más polarización internacional sería una mala vía. La felicidad y la prosperidad son sólo fruto de la paz. Si no todo estará cada vez más liado. Tendrán que ocurrir movimientos desde dentro de Irán, ayudados desde fuera. Las guerras se ganan o se pierden. Por medios militares o con negociaciones diplomáticas. Las mediaciones son bienvenidas. Y los desaires que hacen los críticos, sobran. Propiciar una tregua, sólida y larga, da forma a las negociaciones y a los puntos de acuerdo que lleven a una paz duradera. Es lo mejor para las causas de las mujeres y de los jóvenes, que han protestado contra su régimen y sufrido las duras represiones del régimen iraní. Hay muchos ojos cerrados a estas realidades. Hacen falta personas con los resortes precisos para defender la libertad y llegar a la paz. ¡Como el Papa León XIV, que valientemente no cesa de proclamar el Evangelio y de invitar a orar por la paz, sea desde Roma, desde su viaje por África en la antigua Hipona de San Agustín en Argelia o pensando en su próxima venida a España!

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents