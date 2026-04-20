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 50 metros pueden ser una olimpiada

Una plaza de aparcamiento reservada a personas con movilidad reducida en la ciudad de Alicante

Una plaza de aparcamiento reservada a personas con movilidad reducida en la ciudad de Alicante / Jose Navarro

Enrique Tarragó Freixes

Frente al Centro de Salud de El Cabo, en la calle Arpón de Alicante, la plaza reservada para personas con movilidad reducida se encuentra a más de cincuenta metros de la puerta del Centro, mientras que varias plazas de libre acceso están a apenas a la mitad. Para agravar la situación, esa plaza carece de vado, de modo que quien baja de su vehículo debe desplazarse por la calzada —con el riesgo evidente que ello supone— hasta el primer paso de peatones y, desde allí, buscar la entrada al centro. Es una escena que revela una planificación desconectada de la realidad cotidiana de quienes más apoyo necesitan. Sería deseable que el señor Barcala, nuestro alcalde, pudiera mediar para corregir cuanto antes esta situación tan impropia de una ciudad que aspira a ser accesible.

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