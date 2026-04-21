Carta de los lectores
Espera interminable
Aya El Haki Farkhani
Los datos recientes sobre las listas de espera en la sanidad pública, que superan ya las 853.000 personas pendientes de una intervención quirúrgica, confirman una realidad que muchos ciudadanos ya hemos vivido en primera persona: esperas interminables que afectan directamente a nuestra salud y calidad de vida.
Hace dos años me encontré en esa situación. A principios de año acudí en varias ocasiones a consulta porque necesitaba una intervención quirúrgica. Sin embargo, no fui operada hasta finales de ese mismo año. Durante todo ese tiempo, tuve que convivir con un dolor constante que limitaba mi vida diaria y generaba una gran incertidumbre, además de tener que asistir a clases en bachillerato y soportar esa situación. Lejos de ser un caso aislado, recientemente he vuelto a vivir una situación similar. Enfermé a principios de febrero y no supe qué tenía hasta comienzos de abril. Tras pedir cita, esperé diez días y tuve que medicarme por mi cuenta; cuando fui atendida, ya no tenía síntomas.
Por eso, detrás de cada cifra hay personas que sufren. No se trata solo de esperar, sino de lo que esa espera supone: dolor, angustia e incertidumbre. La sanidad pública debe garantizar una atención en plazos razonables.
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