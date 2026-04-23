Opinión | Cartas de los lectores
Gaby Robles F. Liebhart
Inteligencia Artificial vs. Inteligencia Natural
La IA ya ha entrado en nuestras vidas y es un tema a diario y me viene a la mente un recuerdo del año 2022. Mayo 2022, paseando con mi hijo y mi nieto por Alicante sale el tema de la inteligencia.
No tengo muchos estudios, o sea menos que mi hijo, pero aún así le digo: “Hijo, yo creo que hay dos inteligencias: la nata y la adquirida…”. Se pone a pensar y está de acuerdo conmigo y mientras tanto también la añadida que es la IA ¡Vaya ritmo del siglo XXI!
Me gusta pensar en otros tiempos de renacimiento: el de Leonardo Da Vinci, por ejemplo. ¡Que sirva la IA sólo para el bien de toda la humanidad! Tenemos que luchar por ello y no permitir que se convierta en un arma de destrucción.
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