Inteligencia Artificial vs. Inteligencia Natural

La IA ya ha entrado en nuestras vidas y es un tema a diario y me viene a la mente un recuerdo del año 2022. Mayo 2022, paseando con mi hijo y mi nieto por Alicante sale el tema de la inteligencia.

No tengo muchos estudios, o sea menos que mi hijo, pero aún así le digo: “Hijo, yo creo que hay dos inteligencias: la nata y la adquirida…”. Se pone a pensar y está de acuerdo conmigo y mientras tanto también la añadida que es la IA ¡Vaya ritmo del siglo XXI!

Me gusta pensar en otros tiempos de renacimiento: el de Leonardo Da Vinci, por ejemplo. ¡Que sirva la IA sólo para el bien de toda la humanidad! Tenemos que luchar por ello y no permitir que se convierta en un arma de destrucción.