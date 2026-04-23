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Opinión | Cartas de los lectores

Gaby Robles F. Liebhart

Inteligencia Artificial vs. Inteligencia Natural

Inteligencia Artificial vs. Inteligencia Natural

Inteligencia Artificial vs. Inteligencia Natural

La IA ya ha entrado en nuestras vidas y es un tema a diario y me viene a la mente un recuerdo del año 2022. Mayo 2022, paseando con mi hijo y mi nieto por Alicante sale el tema de la inteligencia.

No tengo muchos estudios, o sea menos que mi hijo, pero aún así le digo: “Hijo, yo creo que hay dos inteligencias: la nata y la adquirida…”. Se pone a pensar y está de acuerdo conmigo y mientras tanto también la añadida que es la IA ¡Vaya ritmo del siglo XXI! 

Me gusta pensar en otros tiempos de renacimiento: el de Leonardo Da Vinci, por ejemplo. ¡Que sirva la IA sólo para el bien de toda la humanidad! Tenemos que luchar por ello y no permitir que se convierta en un arma de destrucción. 

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