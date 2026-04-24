San Jorge y los scouts generadores de paz

En épocas de crisis, el escultismo, los scouts, suelen crecer por dos sencillas razones, una, porque es una posibilidad de tiempo libre económica, y dos, porque educa en la paz y la naturaleza. También porque enseña valores como la solidaridad, el compañerismo y el respeto al medio ambiente. Hay padres que ven en el movimiento scout una alternativa a estar los hijos en casa enganchados con las pantallas. El escultismo es una educación no formal, divertida y muy reconocida socialmente. Marca la vida de personas que saben trabajar en equipo, delegar y que participan en proyectos. Eso influye en el desarrollo profesional, social y familiar, para ser unos buenos ciudadanos comprometidos. Una escuela de ciudadanía para colaborar a “construir un mundo mejor”, según el actual lema scout mundial. Así que, cuando llega en abril la festividad de San Jorge, patrón mundial de los scouts, el día 23, día del libro y de Cervantes también, hay que felicitar a la gran familia scout y guía, casi 70 millones de participantes en el mundo en la actualidad y con más de 600 millones que lo han sido desde su fundación en 1907. Así que, enhorabuena a la “Federación de Escultismo en España-FEE”, a través de sus entidades miembro, los “Scouts de España-ASDE” y los “Scouts Católicos-MSC”. Los campamentos de verano scouts mueven en nuestro país a más de 75.000 jóvenes y voluntarios; y a sus 55.000 familias. Estos días habrá actos donde la juventud y los veteranos acudirán con sus pañoletas scouts, renovarán la promesa escultista con el corazón y buscarán la paz mundial.