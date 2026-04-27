A Francisco Vázquez Sirvent

Veinte años van a cumplirse desde aquel 16 de mayo de 2006 cuando INFORMACIÓN publicaba una noticia que nos impactó a todos cuantos le conocimos: la muerte, a sus 32 años de edad, de Francisco Vázquez que fue, sin duda, el último "enfant terrible" entre los Artistas de Hogueras.

Por desgracia, tiempo más que suficiente para que se hayan nublado las memorias, para ondear el dudoso lema de "el muerto al hoyo, y el vivo a presentar bocetos".

Entré en su Taller a principios de 1996 y ahora, con 30 años de experiencia acumulada en este mundillo tengo que reconocer, una vez más, que mis primeros y trastabillados pasos en la profesión lo fueron con el bagaje de conocimientos que de él aprendí.

Conseguí plasmar en papel muchas de sus ideas, pero fue él quien dio vida a esos dibujos y los plantó en la calle. Su mente trabajaba más rápida que sus manos y si, en el arte religioso vemos ángeles con alas, él alcanzaría el cielo gracias a esas manos.

Para ver mis bocetos había que bajar la vista mientras que para admirar sus monumentos era necesario elevar, y a veces mucho, la mirada.

Nos dejó un inigualable legado de obras tan inimitables como personales hasta llegar al gran regalo que nos hizo en 2004 con "Tabú", para la Hoguera Ciudad de Asís, con la que de nuevo convirtió en "la invencible".

Todo lo que hemos leído sobre los monumentos del Arte Efímero como movimiento, estética, diseño, crítica, colores mediterráneos o estilo alicantino y mucho, mucho de sí mismo todo ello elevándose sobre el asfalto a partir de un punto de base de 20 centímetros...

Primer Premio tan merecido como reconocido. Y no digo "le dieron" porque nunca le regalaron nada salvo, tal vez, críticas injustas.

Cierto que le llegaron años duros después de 2004, y alguien habrá quien disfrute relatándolos. Pero tengamos en cuenta que esos, sus últimos años, lo fueron de zozobra y angustia personal y son, por lo tanto, dignos del mayor respeto.

Andamos ahora quitándole la pelusa a la alfombra roja que ha de conducirnos en volandas al ansiado Centenario, y es seguro que muchos de los que estén asomen la cabeza para salir en la foto.

Y es cuando tenemos que recordar que hubo tanto Artistas como Trabajadores y Trabajadoras -la Fuerza Invisible- que ya partieron hacia los Talleres Eternos por lo que considero un deber ineludible hablar de ellos para que no caigan en un disimulado olvido, en un breve florecer al calor del citado aniversario.

Yo hablo hoy de Francisco Vázquez Sirvent.

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Le debo los recuerdos.