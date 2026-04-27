Los otros impactos de las Hogueras de Sant Joan

Este año como casi todos al terminar nuestras fiestas más emblemáticas, las que nos definen como pueblo y dan carácter a nuestra identidad, se publicará como gran noticia el impacto económico que suponen para nuestra ciudad. Se calcula que más de 300 millones de euros. Dato que aunque de entrada es positivo para mucha gente, no puede ocultar otros impactos que bajo mi punto de vista, como alicantino que quiere lo mejor para su ciudad y todos sus ciudadanos, son importantes.

Me refiero a cómo queda la ciudad después de muchos días de fiesta, se lo imaginan, asolada, suciedad que tarda semanas en ser retirada, contenedores a rebosar, jardines destrozados etc., etc.

Pero más importante es el impacto negativo sobre el bienestar de muchas personas mayores que no tienen opción de emigrar a la playa como otros y tienen que soportar niveles de ruido intolerables en una sociedad moderna. Personas que viven en entresuelos a escasos 15 metros de una barraca, con la entrada a sus garajes bloqueada, y lo que es peor rezando por no tener una emergencia sanitaria o de otro tipo.

Soy consciente de lo mucho que supone estas fiestas para Alicante, pero hay prioridades más importantes, insisto bajo mi punto de vista. Ya hace años que la fiesta se ha sobredimensionado, hoteleros, barraquers se frotan las manos con los casi dos millones de personas que recorren las calles de Alicante estos días y que lógicamente pasan por caja, porque que nadie se engañe las fiestas son un enorme negocio.

Nunca he leído un debate entre los protagonistas de las fiestas ni de gobernantes municipales para estudiar cómo compaginar el derecho a la fiesta con el derecho al descanso de quien no quiere participar en ella. Así, año tras año todo el mundo se vanagloria de la cantidad de gente que ha venido a disfrutar de las fiestas.

¿Imaginen el poner sobre la mesa que por qué no se saca la fiesta de la ciudad? Digamos en Rabasa y así todos felices, lo sé, estoy soñando y no quiero que me linchen. Si no hemos sido capaces de alejar las mascletás de nuestra plaza de los Luceros, aun suponiendo un deterioro en sus esculturas, como para decirle a los alicantinos que la fiesta sale del centro de la ciudad.

Para terminar y volviendo a las prioridades, que las luces de hogueras estén colocadas en el mes de mayo y que las boyas de protección a bañistas, nadadores etc de la playa de San Juan estén sin instalar a 1 de julio, esto también es una prioridad.

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