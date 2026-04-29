¿Qué entendemos por éxito?

Toda la vida hemos asociado el éxito a tu nivel profesional y el dinero que obtienes. Es un estándar que la sociedad te impone. Todos recordamos aquello de: “¡Enséñameeeee la pasta!”, de la película Jerry McGuire, de mi amigo Tomás Crucero (para vosotros, Tom Cruise). Cuando vemos a alguien con un cochazo, que vive en un ático de la Explanada, todos decimos: "A este tío le va muy bien". Luego te enteras de que lleva dos divorcios, que sus hijos no le hablan, que trata fatal a sus empleados, que tiene que tomarse de todo para suavizar el estrés... Y ya empiezas a cambiar de opinión. ¿De qué te sirve ser director general de una supermultinacional, si luego no tienes tiempo para ti mismo?

Cuando llegas a una edad, y sabes un poquito más de la vida, lo que buscas es tener espacio para ti. Obviamente, sin dejar de lado lo laboral, porque de algo hay que comer, y, por qué negarlo, también a uno le gusta realizarse profesionalmente. Si disfrutas de lo que haces, el cargo que ostentes no importa tanto. El éxito laboral es medido en metas, mientras que el bienestar define al éxito desde un plano más espiritual. Todos tenemos claro que, si no tienes dinero, no puedes lograr determinada felicidad, cualquier trabajador debe priorizar las necesidades básicas, porque la falta de pastuki es limitante. A veces pienso que el que dijo aquello de "el dinero no da la felicidad" debió de ser el mismo que popularizó "el tamaño no importa"... Un pobretón japonés.

No hay una fórmula única, y lo que es importante para Pepito puede no serlo para Juanito. Lo sustancial, amigo lector, es definir tu propio éxito, y trabajar para alcanzarlo, buscando un equilibrio entre la vida personal, familiar y profesional. Muchas veces nos enfocamos en lo laboral, y restamos tiempo a lo propio, e incluso doméstico. Hacer el balanceo correcto es la clave, tu humanidad es más que un salario o un cargo. Es preferible ganar menos dinero, pero disfrutar un poco de la vida, que debes afrontar con paz mental y entusiasmo a la par. Porque, amigo ejecutivo agresivo, si no tienes paz mental, creo que mal negocio estás haciendo.

Éxito es estar en el lugar donde quieres estar, con quién quieres estar. Éxito no es lo que tienes, sino quién eres, y en quién te transformas cada día. Es irte a dormir sin estrés, culpa ni remordimiento. Si tienes a tu familia segura, feliz, y con tiempo adecuado para disfrutarla, ¿realmente necesitas un súper salario, con jornadas laborales infernales? Tal vez algún día dejes de tener ese "cargo" y esos "ingresos", con los que te sientes tan identificado. Prepárate, porque te va a pasar. Si vives con autenticidad y amas con generosidad, según mi humilde criterio, eres una persona de éxito.

¿Es la felicidad una sensación interna o depende de factores externos? / INFORMACIÓN

¿Alguien diría que el tristemente fallecido Matthew Perry fue un hombre de éxito? Recordemos que los actores de Friends (adoro esa serie) cobraban un millón de dólares por episodio en la novena y décima temporada. Sin embargo, nuestro amado Chandler Bing, en la vida real, estaba enganchado al alcohol (tomaba casi un litro de vodka al día), a los opioides y, según explicó en su autobiografía, sufría anhedonia (había perdido la capacidad para disfrutar en todos los aspectos de su vida). Con 54 años, encontró alojamiento en el barrio de los calladitos. La verdad, ninguna envidia tengo de sus millones… Que para poco le sirvieron. Mismo caso que Maradona, Kurt Cobain, River Phoenix o Amy Winehouse.

Algunos consideran que para tener éxito hay que ser muy conocido. Yo prefiero, como ya os conté en otro artículo, vivir lejos de los focos, que no me mire mucho la masa, estar tranquilo sin que me presten atención. De hecho, el médico me dijo que iba a hacerme una placa, y le contesté que no necesitaba ninguna clase de reconocimiento hacia mi persona.

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La vida no es siempre felicidad, armonía, alegría, con los angelotes tocando el arpa, y los Teletubbies abrazándose. En ocasiones tienes que navegar la tormenta. Gestiona los malos momentos, así apreciarás los buenos, que son muchos. Y entonces valorarás que no hace falta que te haya tocado la lotería para ser feliz, porque, en la "lotería de la vida", has sido un privilegiado. El éxito no es sólo lo laboral, es más, es lo menos importante. Éxito es ver felices a mis hijos, los cuales, por cierto, están empezando a sospechar que no tengo ni idea de nada… Aunque tal vez lo sepan ya. Es fundamental no marcarse un Camilo Sesto: siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora, y es por eso que mi alma llora, y ya no puedo más. El mayor éxito es… Ser feliz con tu pareja.