La siniestralidad en la A-70 no para de crecer

Ya hace años se planteó la necesidad de un tercer carril en la circunvalación de la A-70. En dirección Murcia, la A-7, también se estudió el tercer carril en dos fases: de Crevillent a Orihuela y desde Orihuela a Murcia. Pero como las carreteras no crean alarma social como pueden ser Sanidad, Educación, Vivienda, Servicios Sociales o Transporte, pues a aguantarse.

Como ingeniero, no de caminos, sí de carreteras y máster en Planificación Estratégica del Territorio, pienso que soy competente primero para decir que el (IRI) Índice de Regularidad Internacional casi todas las carreteras lo incumplen, atención compañías aseguradoras.

Un batiburrillo de cajetines de carretera: A-7, AP-7, A-70 o A-77. ¿Alguien en la demarcación de carreteras me sabe decir por qué no se ha revisado? Un extra: en 1987 se comenzó el desdoblamiento de la N-330, que luego la denominaron A-31 como autovía sin cumplir los parámetros de trazado de las mismas: I.C. 3.1 Trazado.

Pero sin necesidad de ser ingeniero, como dice en un comentario el artículo que trato de complementar de INFORMACIÓN, donde con claridad dice que sin respeto y educación, pondremos muchos carriles, pero poco se puede hacer para mejorar la seguridad vial. Para algunos, tanto las señales verticales como las marcas viales horizontales, son adornos.

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Recordar que cuando se pone señal de limitación de 120 km/h indica que más del 80 % de los vehículos circula a esa velocidad con seguridad en ese tramo. Os lo dice un galardonado con la medalla de honor de la Asociación Española de la Carretera en 2017.