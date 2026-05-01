Cartas de los lectores
Gentifricación sin frenos
Elena Ruiz Arroyo
La gentrificación no se limita a los alquileres disparados por especuladores, es la pérdida del alma auténtica del barrio obrero que desaparece ante los ojos impotentes de los vecinos de siempre.
El panadero de confianza que conocía todos los pedidos de memoria cierra definitivamente porque no puede pagar el alquiler triplicado, el bar tradicional con tapas se convierte en un café minimalista para turistas obsesionados con selfies, y el comercio familiar con productos únicos es sustituido por cadenas de franquicia impersonales.
Se nos vende como revitalización urbana algo que en realidad supone una sustitución social completamente forzada. Los vecinos con raíces de décadas son reemplazados por visitantes temporales sin compromiso real, la vida cotidiana por un decorado de Instagram, la mezcla generacional por una uniformidad de turistas europeos, y así, poco a poco, se deshace por completo el tejido humano que hacía especial ese lugar.
Un barrio sin ferretería tradicional, donde encontrar tornillos imposibles, sin poder tener eternas charlas en esa taberna de toda la vida, sin vecinas vigilando desde sus balcones, simplemente deja de existir como barrio vivo y auténtico.
No todo cambio urbano es progreso. Si una ciudad deja de poder ser vivida por quienes la hacen posible, el problema ya no es solo económico, es cultural y social.
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