Gestiones imposibles en el Ayuntamiento de Elche

Todo empezó con una comunicación de SUMA informándonos del recibo de recogida de basuras del primer semestre de 2026, correspondiente a una vivienda que habíamos vendido en agosto de 2025, cuya plusvalía se pagó en octubre. Siendo la plusvalía un impuesto municipal por la venta de la vivienda, no entendemos que el Ayuntamiento no tenga constancia de que esa vivienda ya no es de nuestra propiedad y nos pase al cobro dicho recibo.

Para corregir el error nos dirigimos a una oficina de SUMA y, a pesar de no tener cita, nos atendieron en menos de diez minutos. Nos explicaron que ellos cobran los recibos, pero no pueden modificarlos; cualquier error debe corregirlo el Ayuntamiento. Entonces nos dirigimos a la OMAC, sita en Alfonso XII. La cola era enorme y sin cita previa no atendían.

Intentamos sacar cita en la web Cita Previa OMAC, pero no había citas disponibles. Tres semanas después sigue sin haber.

Decidimos probar en la OMAC Altabix, allí nos dijeron que atienden con un número que reparten cada día a las ocho de la mañana, así que tendríamos que volver al día siguiente para conseguir uno (como a mitad del siglo XX: «¡Vuelva usted mañana!»).

Hicimos otro intento en la OMAC Universitat, tampoco atendían sin cita. Nos comentaron que llamáramos al 010 para conseguir una. Llamamos y nos dijeron que las citas estaban agotadas y que la agenda no estaba abierta. Respondí que quería presentar dos reclamaciones: una por habernos pasado al cobro un recibo de una vivienda que ya no era nuestra y otra por la imposibilidad de obtener una cita para resolver el problema. Contestaron que la reclamación debía hacerse por escrito y presentarse en la OMAC, para lo cual es necesario tener ¡cita previa!

La pescadilla que se muerde la cola, sin posibilidad de arreglar el error y sin poder reclamar.

Noticias relacionadas

El alcalde, máximo responsable de la administración municipal, debería dotarla de medios suficientes para que sea más eficaz y, además, que los ciudadanos no tengamos problemas para realizar gestiones. Por ello, señor alcalde, déjese de tantos festejos, deje de hacer política nacional —en la cual no tiene competencias— y céntrese en lo importante: el día a día de sus ciudadanos.