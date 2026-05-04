Pobre Hércules de Alicante

En el pozo o en el inframundo pasa este Club desde hace demasiados años, donde no le corresponde. Durante muchos años fue un equipo ascensor entre la primera y la segunda división. Desde hace demasiados años la misma persona maneja los hilos. Pero no hay manera que deje al equipo. Todos los años un proyecto nuevo, pero ninguno cuaja. Enrique Ortiz Selfa no creo que quiera al Hércules y a Alicante; es necesario e inevitable, que se vaya del club. Alicante no se merece tener el equipo año tras año en tercera división.

Otra cosa es la dejadez en el Rico Pérez. El Ayuntamiento, por estar en el término municipal de Alicante, tiene la obligación de controlar su estado. El Instituto Valenciano de Finanzas, como titular del campo, no sé qué acuerdo tiene con el club sobre la conservación y mantenimiento del campo.

¿Quién es el responsable del estado tan lamentable del campo, hasta con patología estructural? No quiero clamar en el desierto, pero el Hércules debiera tener una gestora que coja las riendas. Es necesario una urgente auditoría imparcial sobre el estado de las cuentas. El equipo históricamente es emblema de Alicante. Otros clubes como el Granada, Oviedo Racing o Deportivo han pasado por la misma situación. Ellos se quitaron aquello que les lastraba. Como se suele decir: “No hay mal que cien años dure”. Al pobre Hércules ya le quedan menos para los cien.

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Por último, los políticos alicantinos poco aportan para solucionar esta pésima situación. De la Comunidad Valenciana; esto es Valencia, nada de nada, que se fastidien. Los aficionados herculanos, sometidos a castración mental, solo saben callar y lamentar este parasitismo perjudicial de Enrique Ortiz Selfa, es el mal. Pregunto: ¿qué quedo de aquel Macho Hércules?