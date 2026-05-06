El aborto no es un derecho sin límites

Cuando te casas, prometes apoyo mutuo en la salud y en la enfermedad. Esto significa que habrá una ayuda incondicional en los momentos difíciles, e implica cuidar al cónyuge en la enfermedad, manteniendo la unidad familiar. Por analogía, yo siempre he pensado que con los hijos era igual. Esto viene a cuento por una noticia de una chica de Madrid que estaba a punto de dar a luz, y como su hijo tenía riesgo de tener complicaciones tras el parto, pues se fue a Bruselas a abortar, ya que en España no se le permitía.

Tengo claro que este es un tema muy complicado. El que suscribe está a favor del matrimonio gay, la adopción de hijos por parejas homosexuales, la eutanasia, la píldora del día después, y creo que el aborto en determinados casos debe de permitirse. Si hay riesgo vital para la madre, no es para nada deseado, ha sido provocado por una violación, o si el niño nacerá con una enfermedad incurable, entiendo que son casos que deberían dejarse a la libertad individual de cada persona, siempre que no hayan pasado más de tres meses. Pero, a riesgo de que alguien me llame fascista, me parece una auténtica salvajada acabar con la vida de un bebé al que le quedan días para nacer. Otros podrán decir que es un infanticidio, alguien que mata a su hijo, como hacían los nazis, porque tiene una enfermedad complicada.

Creo que nadie aborta por gusto, y, obviamente, la madre que pase por el quirófano tendrá un trauma, muy probablemente de por vida. No tratemos este tema a la ligera. Con ocho meses está claro que puedes dar a luz, tal vez tu hijo tenga que estar unos días en una incubadora, pero será viable. Los mellizos de Pablo Iglesias e Irene Montero nacieron con seis meses, y allí están, yendo a su colegio privado en Las Rozas tan ricamente.

Sin embargo, nos aparece en La Sexta esta "señora" hablándonos del... franquismo. Y no le ha echado la culpa a Ayuso de milagro. ¡Toma ya! Acabas con la vida de tu hijo que está a punto de nacer, y se te ocurre decir que parecía que estabas en tiempos de Franco, ya que tenías que irte fuera de España a abortar. Por cierto, en aquella época, también se abortaba de pocos meses. Y tú te estarás preguntando, amigo lector, ¿pero qué enfermedad tenía el bebé? El síndrome de Stickler, que es un trastorno genético que causa problemas en las articulaciones, la audición y la vista. Tiene distintos grados, es decir, hay personas que hacen una vida más o menos normal, y otros que tienen serios problemas, y necesitan cirugías, gafas especiales o audífonos. En definitiva, es una enfermedad que te mermará tu calidad de vida, y obligará a los padres a estar muy pendientes. Debe ser muy duro y doloroso que un hijo te salga así. Pero no es que venga al mundo con tres corazones, o sin brazos y sin piernas.

Esta enfermedad no es incompatible con la vida, y por dicho motivo en España le denegaron el aborto. Nuestro hijo mayor tuvo una invaginación intestinal con cuatro años y casi la palma, y el pequeño nació con un soplo al corazón. Ahora son dos veinteañeros muy sanos, pero como conozco esas movidas, entiendo que debe ser dramático tener un hijo con tantos problemas, que te hará ir al hospital constantemente. Llamadme loco, pero eso no es excusa para decidir, con un barrigón espectacular, acabar con su vida, cuando faltan semanas para que nazca, por mucha ilusión que te hiciera traer un niño sano al mundo. Es algo así como: “Si no me sale un niño rubito de ojos azules, pues ya no lo quiero”. No estás comprando una blusa en El Corte Inglés. Esta clase de aborto no puede ser nunca un método de contracepción. Con ocho meses no hablamos de un feto… hablamos de un niño. ¿Pensáis que esta mujer hubiera sido una buena madre? Permitidme dudarlo.

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La "madre" nos dice en el reportaje televisivo que el médico le comentó que "en la primera bocanada de aire que va a coger tu hijo es posible que se muera, y no iba a dejar que ese sufrimiento se produjera". ¿Cuál es su alternativa para evitarlo? Por si acaso eso pasa (que no tiene por qué pasar), ¡acabas con su vida! Chupa del frasco, Carrasco. Un feto de ocho meses es un ser humano, señora mía. Pero la tal Reyes no quiso comprobar si podía o no vivir dignamente, y decidió terminar con su vida. Si no lo quieres…. Dalo en adopción. Cientos de personas se lo quedarían. El aborto no es un derecho sin límites.