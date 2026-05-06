Algo no me cuadra

Gracias a un discurso político basado en pasiones más que en hechos, un amplio sector de la población está convencido de que los inmigrantes son prioritarios en la obtención de ayudas gubernamentales, becas y pisos de protección social. He tenido que oír e incluso leer que a la hora de trasplantar un órgano, realizar una operación o conceder un beneficio hospitalario, el inmigrante pasa primero. ¿Y qué decir de la fea costumbre de emplear antes a los extranjeros que a los españoles? Yo me pregunto, si esto es cierto, ¿por qué más de medio millón de personas estaría dispuesta a renunciar a estos privilegios al obtener la nacionalidad? La verdad que hay algo que no me cuadra...