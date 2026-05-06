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Carta de los lectores

Algo no me cuadra

Barcelona, 15/04/2026 Sociedad. Hoy comienza la regularización de los inmigrantes migrantes por vía telefónica, pero que se prevé que haya colas en oficinas de atención ciudadana de la ciudad OAC, para solicitar el certificado de empadronamiento, que es necesario para su regularización. Colas en OAC monumental, calle sicilia 216. AUTOR: MANU MITRU

Barcelona, 15/04/2026 Sociedad. Hoy comienza la regularización de los inmigrantes migrantes por vía telefónica, pero que se prevé que haya colas en oficinas de atención ciudadana de la ciudad OAC, para solicitar el certificado de empadronamiento, que es necesario para su regularización. Colas en OAC monumental, calle sicilia 216. AUTOR: MANU MITRU

Maritza Núñez Sylvestre

Gracias a un discurso político basado en pasiones más que en hechos, un amplio sector de la población está convencido de que los inmigrantes son prioritarios en la obtención de ayudas gubernamentales, becas y pisos de protección social. He tenido que oír e incluso leer que a la hora de trasplantar un órgano, realizar una operación o conceder un beneficio hospitalario, el inmigrante pasa primero. ¿Y qué decir de la fea costumbre de emplear antes a los extranjeros que a los españoles? Yo me pregunto, si esto es cierto, ¿por qué más de medio millón de personas estaría dispuesta a renunciar a estos privilegios al obtener la nacionalidad? La verdad que hay algo que no me cuadra...

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