Escaparatismo

«Hay una distancia que no se mide en kilómetros. La lejanía está en respuestas institucionales». Es lo que separa la Alcaldía de las plazas donde fluye la realidad vecinal; un muro en nuestro barrio. Mientras el centro se adorna para eventos, la asociación de vecinos —catalizador de cohesión comunitaria— parece borrada de la agenda. El abandono del alcalde no siempre es hostilidad directa; es indiferencia. Se manifiesta en subvenciones reducidas, cartas sin respuesta y peticiones sin contestar. Es desolador. Una asociación no es presión partidista; es el termómetro de calles con baches, parques sin luz y mayores solos. Al darnos la espalda, se ignora a cientos de ciudadanos . Somos vecinos solidarios construyendo democracia desde la base. En Alicante, las redes de complicidad comunitaria crecen exponencialmente; no hablo solo de redes digitales, sino de organizaciones vecinales. Mirar hacia otro lado es negar la realidad, perder legitimidad y aumentar la desconfianza ciudadana. Gobernar para escaparates es una perspectiva sesgada. Una ciudad se construye desde sus barrios; un alcalde que ignora a sus asociaciones deja de escuchar el corazón de su ciudad. Negar la realidad vecinal degrada el barrio. Nuestra asociación sigue en pie, escuchando demandas y creando espacios de encuentro. La farsa del sábado en Benalúa fue indignante: anunciaron «reunión con vecinos», pero nos vetaron diciendo ser un «acto privado de partido». Parece que somos indeseables por no tener carnet. Nosotros sí aprendimos qué es la democracia; por eso participamos en la asociación. Seguiremos pidiendo respuestas con firmeza, ejerciendo nuestro derecho activamente.