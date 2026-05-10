Teatro Expresión 50 años

En los últimos meses Orihuela ha sido ciudad de la cultura. Pocas veces la creatividad oriolana ha sido tanta: múltiples conferencias, edición y presentación de libros de prosa y verso, exposiciones, teatro, proyecciones de cine de autor, dramatizaciones, rutas teatralizadas… Nombres reconocidos han provocado un estallido de luz que ha culminado en las semanas cervantina y hernandiana. La Biblioteca Loazes, la Fundación Miguel Hernández, La Biblioteca María Moliner, Auralaria, el Teatro Expresión han sido los acogedores de las actividades. Nombres propios como Guillermo Bellod, Antonio Gracia, José Aledo, José Luis Zerón, Carlos Escolano, María Engracia Sigüenza, Ada Soriano, Miguel Ruiz, J. Antonio Muñoz Grau y otros han protagonizado y enriquecido nuestro presente, a veces rescatado de un olvido incomprensible. Teatro Expresión se enorgullece de haber instigado y participado en ello. Es la recopilación de un pasado y un presente dirigidos a un futuro.

Si hubiera de destacar solo tres cosas serían la edición para bibliófilos de Escribivir, la recopilación de artículos sobre Guillermo Bellod El león verde y la celebración del documental AMA.VUELA. 50 años de Teatro Expresión.

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Ojalá sirva todo ello de semilla para dar continuidad al gran potencial creativo de nuestra ciudad.