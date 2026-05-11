Carta de los lectores
Parque y Estación Central, Puente y Barcala
Gabriel Barco Alonso
Según Baltasar Gracián: “Lo bueno y breve, dos veces bueno”
Pregunta: ¿será el puente del entendimiento, entre el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento? Tal vez o un avance lento al entendimiento. Hay cosas que no son de recibo. Una, que la Intermodal sea la estación actual de ADIF. Dos, soterrar todo el tramo desde el Puente Rojo es un lujo innecesario, pues entre la Vía Parque (cuando se termine el tramo que pasa por San Blas) y la avenida del Médico Rafael Ferre, en una esquina del Parque Central, es el lugar idóneo para la Intermodal. Menos soterramiento, solo para TRAM y Cercanías. Menos coste y más superficie verde.
Si no se retranquea para el ferrocarril de largo recorrido; la estación de autobuses, taxis y aparcamientos será una hipoteca que lastrará Alicante, al producirse: ¡un colapso total! en las avenidas Marqués de Salamanca, de la Estación, Maisonnave, Óscar Esplá y Marqués de Aguilera. La actual estación de ADIF solo quedaría, actuando con lógica, para Cercanías y Central del TRAM; así como un hipotético museo de las Comunicaciones.
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