Sí a la vida, no al aborto

Como persona comprometida con la vida y opuesta al aborto, tuve el honor de participar en la Concentración por la vida y asistir al Pleno Municipal celebrado el 5 de mayo, donde se discutió acerca del aborto.

Asistí profundamente comprometido de corazón con la vida desde su inicio en su concepción hasta su final en la muerte, una muerte que sea fruto de los aconteceres naturales, y es precisamente por eso por lo que ha de defenderse la vida del concebido, pero no nacido, indefenso frente al aborto que algunos y algunas defienden con tanto celo e irresponsabilidad.

Hoy el sentido común natural, concepto muy aristotélico, parece haber sido abandonado por tres grupos políticos: el PP, por tibieza que diría San Josemaría Escrivá de Balaguer; el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y Compromís por ir contra natura, como muy bien señalaría un Santo Padre, León XIII, en Rerum Novarum.

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Frente a la marea del aborto, el partido de la vida se opuso frontalmente a la marea de la muerte contra aquellas personas que están en el claustro materno. Ese partido de la vida ahora mismo es Vox, pues solamente Vox ha defendido la vida en Elche y también en España. La historia juzgará a Aurora Rodil, a Samuel Ruiz y a Pedro José Sáez como tres personas valientes que dijeron el 5 de mayo sí a la vida y que se opusieron alto y claro al aborto.