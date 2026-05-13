También es responsabilidad nuestra

La noticia de que casi la mitad de los alicantinos viven hoy en barrios vulnerables debería hacernos reflexionar seriamente como sociedad.

Es fácil culpar solo a políticos o empresarios, y razones no faltan, pero los ciudadanos también tenemos nuestra responsabilidad. Durante demasiados años hemos seguido votando a los mismos mientras la ciudad perdía oportunidades y muchos barrios entraban en una lenta decadencia.

Nos acostumbramos a una política local basada en titulares, enfrentamientos y promesas pequeñas, sin exigir un verdadero proyecto de futuro para Alicante. Muchas veces miramos hacia otro lado mientras se construía sin planificación, se abandonaban barrios enteros o se sustituía el debate sobre empleo, educación y modelo económico por polémicas superficiales.

También deberíamos preguntarnos qué tipo de política premiamos con nuestros votos. ¿Valoramos la responsabilidad y la gestión seria o la confrontación permanente? ¿Castigamos la corrupción venga de donde venga, o solo cuando afecta al adversario político?

Quizá pensamos que Alicante, por su clima y calidad de vida, siempre saldría adelante sola. Pero las ciudades no progresan solo con sol y turismo. Necesitan ciudadanos exigentes y una sociedad que piense más allá del corto plazo.

La realidad es que esta situación no apareció de repente. Se ha ido formando durante décadas, poco a poco, hasta llegar a un punto que debería preocuparnos a todos.

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Todavía estamos a tiempo de cambiar muchas cosas. Pero para lograrlo debemos empezar por exigir mucho más a quienes gobiernan… y también a nosotros mismos.