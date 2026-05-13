Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crucero confinado norovirusLlorca negociación profesoresCondena matar gato exparejaReunión Alicante peñas Real MadridCompra Instituto BernabeuSarabia insulta árbitros
instagramlinkedin

Carta de los lectores

También es responsabilidad nuestra

Bloques de viviendas en Virgen del Remedio, en la Zona Norte de Alicante.

Bloques de viviendas en Virgen del Remedio, en la Zona Norte de Alicante. / Alex Domínguez

Julio Martín García de Blas

La noticia de que casi la mitad de los alicantinos viven hoy en barrios vulnerables debería hacernos reflexionar seriamente como sociedad.

Es fácil culpar solo a políticos o empresarios, y razones no faltan, pero los ciudadanos también tenemos nuestra responsabilidad. Durante demasiados años hemos seguido votando a los mismos mientras la ciudad perdía oportunidades y muchos barrios entraban en una lenta decadencia.

Nos acostumbramos a una política local basada en titulares, enfrentamientos y promesas pequeñas, sin exigir un verdadero proyecto de futuro para Alicante. Muchas veces miramos hacia otro lado mientras se construía sin planificación, se abandonaban barrios enteros o se sustituía el debate sobre empleo, educación y modelo económico por polémicas superficiales.

También deberíamos preguntarnos qué tipo de política premiamos con nuestros votos. ¿Valoramos la responsabilidad y la gestión seria o la confrontación permanente? ¿Castigamos la corrupción venga de donde venga, o solo cuando afecta al adversario político?

Quizá pensamos que Alicante, por su clima y calidad de vida, siempre saldría adelante sola. Pero las ciudades no progresan solo con sol y turismo. Necesitan ciudadanos exigentes y una sociedad que piense más allá del corto plazo.

La realidad es que esta situación no apareció de repente. Se ha ido formando durante décadas, poco a poco, hasta llegar a un punto que debería preocuparnos a todos.

Noticias relacionadas

Todavía estamos a tiempo de cambiar muchas cosas. Pero para lograrlo debemos empezar por exigir mucho más a quienes gobiernan… y también a nosotros mismos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents