Carta de los lectores
También es responsabilidad nuestra
Julio Martín García de Blas
La noticia de que casi la mitad de los alicantinos viven hoy en barrios vulnerables debería hacernos reflexionar seriamente como sociedad.
Es fácil culpar solo a políticos o empresarios, y razones no faltan, pero los ciudadanos también tenemos nuestra responsabilidad. Durante demasiados años hemos seguido votando a los mismos mientras la ciudad perdía oportunidades y muchos barrios entraban en una lenta decadencia.
Nos acostumbramos a una política local basada en titulares, enfrentamientos y promesas pequeñas, sin exigir un verdadero proyecto de futuro para Alicante. Muchas veces miramos hacia otro lado mientras se construía sin planificación, se abandonaban barrios enteros o se sustituía el debate sobre empleo, educación y modelo económico por polémicas superficiales.
También deberíamos preguntarnos qué tipo de política premiamos con nuestros votos. ¿Valoramos la responsabilidad y la gestión seria o la confrontación permanente? ¿Castigamos la corrupción venga de donde venga, o solo cuando afecta al adversario político?
Quizá pensamos que Alicante, por su clima y calidad de vida, siempre saldría adelante sola. Pero las ciudades no progresan solo con sol y turismo. Necesitan ciudadanos exigentes y una sociedad que piense más allá del corto plazo.
La realidad es que esta situación no apareció de repente. Se ha ido formando durante décadas, poco a poco, hasta llegar a un punto que debería preocuparnos a todos.
Todavía estamos a tiempo de cambiar muchas cosas. Pero para lograrlo debemos empezar por exigir mucho más a quienes gobiernan… y también a nosotros mismos.
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