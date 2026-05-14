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Carta de los lectores

Comer con los ojos

Las grandes superficies están obligadas a reservar espacios para los alimentos próximos a caducar.

Las grandes superficies están obligadas a reservar espacios para los alimentos próximos a caducar. / Jose Navarro

Francisco Javier Sotés Gil

El desperdicio de alimentos en el mundo y según los investigadores se cifra en 1.000 millones de comidas cada día, pero como paradoja hay más de 800 millones de personas que pasan hambre y en situación de inseguridad alimentaria. Comer con los ojos agrava el desperdicio de alimentos, siendo devastador para las personas y para el planeta. Cuando se estropean o desperdician alimentos, los recursos utilizados para su producción: el agua, la tierra, la energía, la mano de obra y el capital, se desaprovechan; además, la eliminación de los alimentos perdidos o desperdiciados en vertederos genera emisiones de gases de efecto invernadero, generando el cambio climático. Tiene también repercusiones negativas en la seguridad alimentaria, pues hace que no todas las personas tengan acceso a alimentos suficientes, seguros y nutritivos de forma continuada, por lo que aumenta el coste de la alimentación. Mesura pues en las compras de alimentos, teniendo presente que si nos excedemos, parte de esa comida que no se va a ingerir va a terminar en la basura y el ciclo peligroso volverá a aparecer.

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