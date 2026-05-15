La televisión pública no ha de premiar el descrédito fiscal. Hay momentos en los que necesitamos voces incómodas capaces de señalar contradicciones aunque eso les cueste el trabajo, el aplauso fácil o la simpatía de quienes manejan los focos. Alba Carrillo ha criticado a TVE y a MasterChef Celebrity Legends, y obliga a abrir un debate necesario. La polémica surge de una pregunta: ¿qué mensaje transmite una televisión pública cuando promociona a alguien vinculado contra los impuestos o con millonarias deudas con Hacienda? No se trata de condenar a nadie ni de negar su presunción de inocencia, pero tenemos coherencia institucional.

Millones de ciudadanos cumplimos con nuestras obligaciones fiscales, y sabemos que la sanidad, educación o los servicios públicos dependen de esos impuestos, la TVE financiada por todos, parece ha premiado a alguien envuelto en controversias fiscales. Alba Carrillo ha dicho lo que muchos pensamos: que el dinero público exige ejemplaridad pública. Que una colaboradora critique decisiones del programa, es normal. Lo malo es que solo puedan hablar quienes no incomodan.

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Reivindicar voces críticas no significa estar de acuerdo con todo lo que dicen, sino defender su derecho a plantear temas que otros prefieren silenciar. La democracia no es unánime ni impostada, por eso tampoco son válidos los tertulianos obedientes. Las opiniones incómodas son necesarias, más cuando afectan al uso del dinero público. TVE entretiene y transmite valores de responsabilidad, transparencia y respeto. Por eso, si la fama sirve como salvoconducto moral, el descrédito institucional seguirá creciendo. El silencio cómodo nunca ha mejorado ninguna sociedad. TVE se equivoca.