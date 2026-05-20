La noticia sobre la citación judicial de Zapatero en relación con el “caso Plus Ultra” nos ha conmovido. Sospechas convertidas en cuestión de salud democrática. Aquí parece que se da el normalizar que el dinero público esté rodeado de sospechas, opacidad y enfrentamientos políticos que sustituyen la falta de explicaciones claras. Los ciudadanos tenemos derecho a saber si los rescates millonarios concedidos respondieron al interés general o si existieron influencias, favores o redes de poder que distorsionaron las decisiones institucionales.

En un Estado de Derecho nadie debe ser condenado mediáticamente antes de que hablen los tribunales. Zapatero es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Tiene presunción de inocencia ajena al color político que abraza. La Justicia ha de actuar con independencia, rapidez y transparencia, sin presiones partidistas ni campañas de agitación interesadas. Pero visto como se funciona en la Kitchen, no presagiamos nada bueno. En cada nueva investigación parece existir una élite política desconectada de exigencias éticas que sí soportamos los ciudadanos. Mientras millones de españoles pagamos impuestos, afrontamos hipotecas imposibles o llegamos con dificultad a fin de mes, nos indigna cómo el poder parece moverse en zona de privilegios permanentes.

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La democracia se erosiona cuando perdemos la confianza en sus instituciones. Así que, este asunto exige luz y taquígrafos. Si hubo irregularidades, han de asumirse responsabilidades y si no, deben quedar acreditadas con absoluta claridad. Menos trincheras ideológicas y más ejemplaridad pública. Nadie está por encima de la confianza de los ciudadanos. Ánimo Zapatero, es la justicia del escándalo.