Cartas de los lectores
Preocupación por el deterioro y la falta de gestión en Orihuela
Pedro Díaz Torrecillas
Estimados miembros del equipo de gobierno municipal: como vecino de Orihuela quiero trasladarles mi profunda preocupación, y también mi indignación, por el evidente deterioro que sufre la ciudad desde hace años y ante el que parece no existir una respuesta eficaz por parte del Ayuntamiento.
Orihuela es una ciudad con un patrimonio histórico, cultural y artístico excepcional, pero la realidad diaria que percibimos vecinos y visitantes es la de una ciudad abandonada, sucia, apagada y cada vez más decadente. El cierre continuo de comercios, la falta de mantenimiento, la escasa vida en las calles y la pérdida progresiva de atractivo urbano son ya imposibles de ignorar.
Resulta especialmente frustrante comprobar cómo otras ciudades de nuestro entorno avanzan, revitalizan sus centros históricos y generan actividad económica y social, mientras Orihuela continúa perdiendo oportunidades y servicios. Da la sensación de que esta ciudad sobrevive únicamente por inercias del pasado y no por una gestión moderna, eficaz y comprometida con su futuro.
Muchos ciudadanos tenemos la percepción de que no existe un verdadero proyecto de ciudad. Se realizan actuaciones puntuales, anuncios y eventos aislados, pero no una estrategia seria y continuada para recuperar Orihuela, impulsar el comercio, mejorar la limpieza, atraer visitantes y devolver orgullo a quienes vivimos aquí.
La sensación de abandono en numerosas zonas del municipio es evidente. La suciedad, el deterioro urbano y la falta de dinamización comercial transmiten una imagen impropia de una ciudad con la importancia histórica y cultural de Orihuela.
Si esta situación continúa, Orihuela corre el riesgo de seguir perdiendo actividad, población, inversión y servicios esenciales. Y cuando una ciudad entra en esa dinámica de decadencia, revertirla resulta cada vez más difícil.
Los ciudadanos necesitamos menos propaganda institucional y más resultados visibles. Más gestión real y menos conformismo.
Les traslado esta reflexión desde la preocupación sincera de quien quiere a su ciudad y no quiere verla degradarse año tras año sin soluciones efectivas.
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