Huelga política docente

He sido docente y funcionario durante 35 años, y quiero empezar diciendo, que en lo personal, estoy muy agradecido a los sindicatos, me han ayudado en multitud de ocasiones a resolver problemas laborales, amén de hacer cursillos a través de ellos, etc. Sin embargo, a pesar de mi buena valoración en diversos aspectos, quiero expresar mi total desacuerdo con esta huelga de enseñanza que hay planteada, huelga que considero política, y no para mejorar la calidad de la enseñanza.

Motivos: durante los ocho años que gobernó PSOE y Compromís, no hubo ninguna huelga ni se montó nunca tanto ruido en contra de la conselleria. Si ahora mismo gobernara Ximo, con los mismos datos de todo, no habría huelga. Según datos de la CONCAPA, con el gobierno socialista había trabajando 60.286 profesores en la Comunidad Valenciana, con el actual gobierno del PP, hay 67.858, casi 8.000 profesores más.

El problema de las ratios, una de las quejas, que haya mucho alumnado por clase, lo ha creado el Gobierno de Sánchez abriendo fronteras de par en par. Han entrado a España en los últimos tres años 2,5 millones de personas, y más que vendrán fruto de la nueva regularización. Han colapsado la sanidad, y también la educación, viniendo muchos niños y adolescentes con bajo nivel educativo y desconociendo el idioma. Te creo el problema y luego te pido cuentas.

Y el valenciano, otra reivindicación, no aporta una calidad especial a la enseñanza. Calidad es que haya disciplina en las clases, calidad es que un profesor no sea agredido por alumnos o padres, calidad es que se pueda prescindir en clase de aquel alumno que no tenga un comportamiento correcto, calidad es subir los niveles de enseñanza exigiendo más para obtener un título y dando más valor a las notas y exámenes, que eso es dar valor al profesor. Calidad es no permitir que los padres se inmiscuyan en cómo tenemos que dar las clases. Pero sobre estos temas de disciplina, esfuerzo, etc, nunca se dice ni se reivindica nada.

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Y todo me lleva a pensar lo que ya comenté, no es una huelga por la calidad de la enseñanza, es una huelga política cuya finalidad es sacar al PP del poder en Valencia. Yo ya estoy jubilado, pero me duele ver que a mis compañeros y colegas los manipulan para unos intereses tan espurios.