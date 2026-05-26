Cartas de los lectores

Lluitant també s'educa: missatge en una botella

ELCHE. MANIFESTACION PRIMER DIA DE HUELGA DE PROFESORES, EDUCACION, PROTESTA, HUELGA INDEFINIDA, MAESTROS, SINDICATOS, CHIMENEAS, PLAZA DE BAIX, CONDICIONES LABORALES, SALARIO, RATIO / AXEL ALVAREZ

Pierre Vives

Hui, hem viscut un moment històric per a l'educació al nostre territori. Els docents de tot el País Valencià hem canviat les aules pel carrer, no per deixar de banda la nostra vocació, sinó per defensar-la amb més força que mai.

Amb un seguiment massiu de la vaga indefinida que frega el 90% segons fons sindicals, enviem un missatge clar: volem formar la millor generació de valencians i valencianes de la història, però per fer-ho necessitem les eines, els mitjans i la dignitat que la nostra escola pública mereix.

Veure la joventut manifestant-se fent-nos costat ens omple d'esperança: ells són el motiu de la nostra lluita. Esperem que l’Administració escolte aquest clam unitari per un futur millor, per una educació pública de qualitat, per a totes i per a tots.

Hui hem ensenyat la lliçó més important: la dignitat no es negocia. El professorat valencià ens unim de nord a sud en aquesta vaga educativa per tal de garantir que el futur de la nostra joventut no siga una retallada, sinó una oportunitat.

Gràcies a l'alumnat que ha eixit al carrer amb nosaltres: la vostra força és el nostre motor. Som una societat que vol créixer amb una educació pública forta i amb mitjans dignes. Som ací, esperant respostes, però sobretot, som ací per vosaltres.

L'educació és l'arma més poderosa per canviar el món, però per tal de fer-la servir, cal una base sòlida. Aquesta jornada de vaga massiva és una mostra de solidaritat amb tota la societat valenciana. No és només una qüestió laboral: és una qüestió de futur.

Ensenyem als nostres joves que els drets es defensen des de la unió i el compromís. Amb el cor posat en una escola humana i de qualitat i els ulls esperançats en una resposta a l'alçada per part de les institucions.

Continuem avant!

