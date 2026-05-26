Cartas de los lectores
Lluitant també s'educa: missatge en una botella
Pierre Vives
Hui, hem viscut un moment històric per a l'educació al nostre territori. Els docents de tot el País Valencià hem canviat les aules pel carrer, no per deixar de banda la nostra vocació, sinó per defensar-la amb més força que mai.
Amb un seguiment massiu de la vaga indefinida que frega el 90% segons fons sindicals, enviem un missatge clar: volem formar la millor generació de valencians i valencianes de la història, però per fer-ho necessitem les eines, els mitjans i la dignitat que la nostra escola pública mereix.
Veure la joventut manifestant-se fent-nos costat ens omple d'esperança: ells són el motiu de la nostra lluita. Esperem que l’Administració escolte aquest clam unitari per un futur millor, per una educació pública de qualitat, per a totes i per a tots.
Hui hem ensenyat la lliçó més important: la dignitat no es negocia. El professorat valencià ens unim de nord a sud en aquesta vaga educativa per tal de garantir que el futur de la nostra joventut no siga una retallada, sinó una oportunitat.
Gràcies a l'alumnat que ha eixit al carrer amb nosaltres: la vostra força és el nostre motor. Som una societat que vol créixer amb una educació pública forta i amb mitjans dignes. Som ací, esperant respostes, però sobretot, som ací per vosaltres.
L'educació és l'arma més poderosa per canviar el món, però per tal de fer-la servir, cal una base sòlida. Aquesta jornada de vaga massiva és una mostra de solidaritat amb tota la societat valenciana. No és només una qüestió laboral: és una qüestió de futur.
Ensenyem als nostres joves que els drets es defensen des de la unió i el compromís. Amb el cor posat en una escola humana i de qualitat i els ulls esperançats en una resposta a l'alçada per part de les institucions.
Continuem avant!
Suscríbete para seguir leyendo
- Costas ordena al Ayuntamiento paralizar las obras de renovación de negocios en un edificio con sentencia de demolición en la playa de La Mata de Torrevieja
- La ruta costera de Alicante que combina senderismo fácil y chapuzones en calas secretas: perfecta para el calor
- La Ley de Bienestar animal lo confirma: los bares que no admitan perros deberán tener una señal que lo indique fuera
- El Consell se planta en la subida salarial y sigue ofreciendo 200 mensuales más en tres años
- Premios Laik INFORMACIÓN
- Un joven fallecido y cuatro heridos tras salirse un coche en una curva en Polop
- La Guardia Civil busca en El Campello a un hombre que desapareció en el mar
- Alicante afronta un martes complicado: cortes de tráfico y manifestaciones en varios puntos de la ciudad