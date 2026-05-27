Varios estudios y programas educativos han incluido el ajedrez en el currículo escolar y con el objeto de mejorar las habilidades matemáticas y cognitivas de los estudiantes. No es un sustituto directo de la enseñanza de matemáticas, pero complementa el aprendizaje al reforzar habilidades generales de pensamiento aplicables en el estudio de las matemáticas.

Por experiencia personal, el ajedrez requiere que los jugadores piensen de manera lógica y analítica para anticipar movimientos y desarrollar estrategias, habilidades fundamentales en las matemáticas. Como jugador me enfrento en el juego a problemas que debo resolver sobre el mismo tablero, lo que sí es cierto que con el tiempo puedo resolver problemas matemáticos.

Noticias relacionadas

El ajedrez requiere la visualización de movimientos, que va a ser útil en geometría y trigonometría, ayuda el ajedrez a mejorar la memoria y la concentración, que vienen bien para el estudio y comprensión de conceptos matemáticos, enseña la importancia de la paciencia y perseverancia, cualidades valiosas para enfrentar y resolver problemas matemáticos complejos.