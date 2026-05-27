Señora consellera de Educación de la Comunidad Valenciana

Le escribo como padre y como docente desde el respeto y el cariño como conciudadana de una sociedad que no es perfecta.

He hablado de respeto porque entiendo que está ocupando un puesto público al que ha llegado siendo miembro de un partido que ganó en las pasadas elecciones y eso es digno de respeto. (Usted pasará como han pasado otros).

También cariño, porque desde mi experiencia puedo asegurarle que somos lo que somos, (o no somos lo que no somos), porque hemos tenido o no hemos tenido las oportunidades que nos han dado o que no nos han dado a lo largo de nuestra vida. (Hay quien dice que la vida está llena de segundas oportunidades, así debería de ser, por motivos de igualdad y por meritocracia, pero ustedes se están ocupando de acabar con eso).

Esta sociedad no es perfecta, en mi opinión, porque no puede serlo por muchos aspectos. En concreto en el ámbito educativo tenemos un decreto de inclusión, pero sin reducción de ratios y sin reconocimiento de apoyos educativos suficientes en los niveles inferiores de la educación. Favorecemos la diversidad, pero sin dotar de los suficientes recursos a las aulas UECO o a los alumnos con necesidades educativas especiales. Eso sí, (podemos aceptar diversidad como, subvencionar los colegios concertados con todo el profesorado que entra "a dedo" y sin todos los requisitos que nos piden en los públicos; o colegios con tendencias religiosas y doctrinales reservadas para una minoría de nuestra sociedad. Le hablo de los 72 millones de euros que se pagaron a colegios del OPUS de la Comunidad Valenciana).

En la Educación Secundaria necesitamos convivencia, pero sin el excesivo coste burocrático que hace imposible la gestión de la diversidad de casos. Nuestros equipos directivos acaban hartos al cabo del primer año de mandato. Queremos trabajar por proyectos y hacer proyectos, pero sin que la documentación ocupe el doble de tiempo que el propio proyecto.

Como profesor le tengo que decir que no es cierto lo que nos dijo en su carta tratando de boicotear la huelga de educación, secundada por todos los sindicatos de educación de esta comunidad autónoma. Entiendo que su visión gestionando fondos y asignando recursos es distinta a la mía, pero no la convierte en más real. Usted también es inspectora, pero dudo que haya pasado una semana entera en un aula de Secundaria tratando de impartir una asignatura en las condiciones que tienen algunos centros, por eso se hizo política, porque la realidad no es lo suyo.

Ahora nos están vendiendo el plan Ecola4.0 donde se han gastado un pastizal, para hacernos llegar la robótica a todos los niveles educativos; gracias, pero eso no es lo que necesitamos. Idea brillante para un político, pero absurda para quien ha perdido poder adquisitivo durante nueve años tras aprobar una oposición, quien ve cómo se reducen las horas de sus plantillas o cómo reducen ciclos formativos en FP mientras proliferan los anuncios de academias privadas de FP que promocionan esos mismos estudios, desde el ámbito lucrativo, (para que los alumnos paguen 10 veces más, reciban menos horas y contratar menos profesores peores pagados).

Como padre, vivo la entrega de las maestras y maestros del colegio de mis hijas, están en precario gestionando aulas que son muy difíciles de gestionar, usted lo sabe, y es indignante que boicoteen la educación pública de una manera tan a los ojos de todos, con la soberbia que dan los votos. La única explicación es que saben que se marcharán, usted sabe que se marchará y llegará otro con la herencia recibida, y así avanzará esto; sin remedio.

Como le he dicho al principio, somos lo que somos porque nos dieron la oportunidad de serlo, ustedes con sus políticas reducen esas posibilidades a la mayoría de la gente. La gente con dinero y "arrimada al santo", tendrá varias oportunidades, quien no lo tenga tendrá una o ninguna.

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Usted es consellera porque pudo serlo, porque le dieron los votos, porque antes pudo estudiar y hacerse profesora. Usted no es una buena consellera porque no puede o no quiere serlo, porque en algún momento decidió que aspectos que hacen más justa y perfecta esta sociedad no eran importantes. O quizás porque nunca pudo decidirlo, porque nadie se lo enseñó, porque creció sin eso que muchas personas valoramos como justicia social, como democracia, como igualdad de oportunidades, como meritocracia, como libertad para decidir una lengua. Porque no lo valora, porque lo desprecia, porque no quiere o no puede hacer otra cosa, como su partido de gobierno, una pena.