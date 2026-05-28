Carta de una profesora a los incapaces

Todo el colectivo de profesoras y profesores en mayoría hemos salido a la calle para protestar y manifestar que la enseñanza pública está siendo abandonada deliberadamente por la administración valenciana.

Las propuestas concretas nacidas en las asambleas las hemos trasladado a nuestros representantes sindicales para que las defiendan ante la administración. Sin embargo, esta se niega a asumir cualquiera de nuestras propuestas sin tan siquiera haber cuantificado el importe que supondría para las arcas públicas de la Generalitat el llevarlas a cabo.

Los documentos presentados por la conselleria son imprecisos y están poco trabajados y no concretan nada ni temporal ni económicamente. Claro, al parecer, para la consellera Ortí y el secretario McEvoy es excesivo el trabajo que les solicitamos, ponerse a trabajar es muy duro.

Si fueran responsables ya habrían formado un gabinete de crisis con la participación de todas las consellerias afectadas: Infraestructuras, Educación, Hacienda, Sanidad, Servicios Sociales, ya que la magnitud del problema de la educación pública valenciana lo requiere. Sin este esfuerzo es imposible disponer de propuestas reales y concretas.

Me pregunto si su actitud se debe a la propia incapacidad para gestionar el problema adecuadamente o, peor aún, por negligencia y voluntad manifiesta de deteriorar la educación pública.

Que sepan que el deterioro sufrido por la educación pública está perjudicando a las niñas y niños, eslabón más débil de nuestra sociedad y entendiendo que después van a ser los futuros ciudadanos.

A estos políticos nuestros se les llena la boca de liberalismo, pero cuando tienen que gestionar la empresa pública se comportan irresponsablemente, no es admisible que dilaten en el tiempo las negociaciones con el objetivo de desgastar a los trabajadores generando un gran perjuicio a las alumnas/os que, de seguir, será irreparable.

La actitud autoritaria demostrada por la conselleria en la negociación ha llegado a límites insoportables como el intento de ponernos en contra a las familias, e incluso amenazándonos con firmar un cheque en blanco o no hay nada y, mientras, dejan pasar el tiempo para desgastarnos.

Si hubiera un interés sincero en los negociadores de la Conselleria de Educación y miraran por el bien general llegarían a acuerdos con carácter urgente.

Llegados a este punto y sin llegar a acuerdo alguno, el problema debe ser por incapacidad del equipo negociador, en este sentido, les insto a considerar que si no se creen capaces o no tienen autoridad para llegar a un acuerdo lo mejor que pueden hacer es dimitir ambos: consellera Ortí y secretario McEvoy.

Noticias relacionadas

PD. Todo mi reconocimiento a mis compañeras y compañeros que con valentía y amor por la profesión han sacrificado su tiempo, su familia y su dinero por la defensa de la enseñanza pública.