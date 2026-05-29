Es el título del libro del exmagistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín quien habla sobre la politización de algunos jueces (lawfare) en algunas sentencias. El jurista afirma después de leer detenidamente el auto de la Audiencia Nacional contra José Luis Zapatero, que no ha logrado identificar ningún indicio claro o actividad delictiva que justifique la acusación contra el expresidente Zapatero y sugiere que detrás de estas exhaustivas diligencias podría haber motivaciones para desgastar y desangrar al Gobierno de Pedro Sánchez.

Llama a la prudencia y a no hacer leña del árbol caído, pidiendo esperar, a ver si los argumentos expuestos por el juez instructor, Luís Calama, pueden sostenerse tras las comparecencias y explicaciones de los investigados en relación con el rescate a la aerolínea Plus Ultra, incluyendo blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

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En su libro "La guerra de los jueces" denuncia la creciente injerencia del poder judicial en la esfera política y reflexiona sobre que en algunos sectores judiciales se utilizan los tribunales para torpedear decisiones gubernamentales y advierte que esta "guerra jurídica" ha alcanzado dimensiones desproporcionadas en España y ello pone en peligro el principio constitucional de división de poderes. Pone como ejemplo la imputación y condena del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, calificando la sentencia de "incongruente" y "absurda", y afirma que es un claro ejemplo de "lawfare", o guerra jurídica, y que la sentencia atenta contra la presunción de inocencia del fiscal, ya que el fallo sugirió que el delito lo cometió el fiscal o "alguien de su entorno". Afirma que "como charla de bar vale, pero en esa sentencia se demuestra una ignorancia supina del Derecho". En su opinión, el juicio se instrumentalizó para derivar al Gobierno y declara que es "lo más parecido a un golpe de Estado".