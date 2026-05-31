Cinco horas de pleno. Cero respuestas sobre Alicante

Cinco horas de pleno dan para mucho. Demasiado, para un equipo de gobierno que lleva cinco horas sin hablar de Alicante. Lo que me queda al apagar la pantalla no es cansancio, es indignación. La de ver cómo un partido que gobierna la ciudad de Alicante ha convertido el pleno municipal en un escaparate de propaganda nacional. Sin pudor. Sin disimulo.

Con una eficiencia que, si se aplicara a gestionar los servicios públicos, Alicante sería otra ciudad.

Lo visto en el pleno tiene nombre: whataboutism institucionalizado. Una técnica de evasión que el PP local ha perfeccionado hasta convertirla en reflejo condicionado. En cuanto alguien pregunta por Les Naus, inmediatamente estamos en la Moncloa. En cuanto alguien exige explicaciones sobre adjudicaciones de vivienda protegida, la respuesta es Sánchez y Begoña. No es un debate, es un cortocircuito deliberado, diseñado para que los vecinos de Alicante nunca reciban una respuesta sobre lo que realmente importa.

Lo más grave no es la táctica en sí, que es vieja y conocida, lo más grave es lo que revela, un gobierno que no puede defender su gestión.

Cuando tienes argumentos, los usas, cuando no los tienes, desvías, y el PP local lleva meses desviando con una disciplina que deja claro que esto no es improvisación, es una instrucción, cada portavoz, cada turno de réplica, cada intervención en los debates más cotidianos dispara el mismo misil, Pedro Sánchez y Madrid.

La ordenanza de veladores, la huelga educativa, la saturación de terrazas en los barrios, la suciedad de las calles ... todo acaba siendo culpa del Sanchismo. Es un absurdo lógico que solo funciona si das por hecho que el votante no va a exigir coherencia. Y eso, en el fondo, es lo más despectivo de todo, gobernar desde el desprecio a la ciudadanía.

Porque siendo objetivos el caso Les Naus no es un bulo de la izquierda, es un expediente judicial. La suciedad de las calles, el modelo de barrio, la ordenación del espacio público son debates que tienen respuestas concretas que el equipo de gobierno no da, porque no le conviene darlas, o porque sencillamente no las tiene. Entonces activa el ventilador y el ventilador siempre apunta en la misma dirección, Madrid, el gobierno central, el enemigo nacional. Una cortina de humo ejecutada con precisión quirúrgica que, sesión tras sesión, sustituye la rendición de cuentas por el espectáculo.

El resultado es un desastre democrático, Alicante lleva meses sin un debate serio sobre sus problemas reales, no por falta de problemas, sino por la decisión deliberada de un PP liderado por Barcala empeñado en secuestrar el espacio municipal y convertirlo en un mitin nacional permanente.

Cada pleno que pasa de esta manera es un pleno perdido para la ciudad, y los que pagan ese precio no son los portavoces del PP, que cobran a fin de mes hagan lo que hagan, sino los vecinos y vecinas de Alicante que siguen esperando respuestas y soluciones que nunca llegan.

Un gobierno local que no puede hablar de lo local sin esconderse detrás de la política nacional no está gobernando.

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Está sobreviviendo. Y lo está haciendo a costa de una ciudad que se merece bastante más.