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Cuando una hoguera se decide sin escuchar al barrio

Pancartas en Albufereta en protesta por la ubicación de la nueva hoguera

Pancartas en Albufereta en protesta por la ubicación de la nueva hoguera

Pancartas en Albufereta en protesta por la ubicación de la nueva hoguera / Héctor Fuentes

Miguel Menéndez

¿Se puede decidir la instalación de una hoguera sin expediente administrativo conocido, sin consenso vecinal y sin garantías públicas de seguridad?

Esta es la pregunta que se hacen hoy la gran mayoría de los vecinos de la Albufereta y Alicante tras meses de contradicciones, silencio administrativo y ausencia de una información clara del origen y de la toma de decisiones por parte de la administración y las partes implicadas en el caso.

Durante todo este tiempo, la asociación vecinal, creada a tal efecto, Albufereta Torre Águilas, ha actuado por las vías legales: registros oficiales, solicitudes de información, alegaciones técnicas e incluso actuaciones ante el Síndic de Greuges. Sin embargo, la respuesta ha sido el silencio o comunicados limitando la capacidad operativa de la asociación y el conocimiento a través de vías extraoficiales de decisiones improvisadas tomadas a puerta cerrada.

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Resulta difícil de entender que un proyecto con tal impacto directo en la seguridad, la evacuación, la convivencia y la prevención de incendios avance sin transparencia, sin participación y sin la mínima comunicación a quienes van a verse afectados.

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