Cartas de los lectores
Cuando una hoguera se decide sin escuchar al barrio
Miguel Menéndez
¿Se puede decidir la instalación de una hoguera sin expediente administrativo conocido, sin consenso vecinal y sin garantías públicas de seguridad?
Esta es la pregunta que se hacen hoy la gran mayoría de los vecinos de la Albufereta y Alicante tras meses de contradicciones, silencio administrativo y ausencia de una información clara del origen y de la toma de decisiones por parte de la administración y las partes implicadas en el caso.
Durante todo este tiempo, la asociación vecinal, creada a tal efecto, Albufereta Torre Águilas, ha actuado por las vías legales: registros oficiales, solicitudes de información, alegaciones técnicas e incluso actuaciones ante el Síndic de Greuges. Sin embargo, la respuesta ha sido el silencio o comunicados limitando la capacidad operativa de la asociación y el conocimiento a través de vías extraoficiales de decisiones improvisadas tomadas a puerta cerrada.
Resulta difícil de entender que un proyecto con tal impacto directo en la seguridad, la evacuación, la convivencia y la prevención de incendios avance sin transparencia, sin participación y sin la mínima comunicación a quienes van a verse afectados.
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